Prywatny biznes dobrym partnerem państwa? MAP pracuje nad definicją local content

MAP zapowiada wdrożenie zasady local content w Polsce

Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun zapowiedział, że w tym tygodniu odbędzie się posiedzenie zespołu, który pracował nad definicją Local Content. Jak twierdzi szef resortu, prace odbywają się we współpracy z organizacjami gospodarczymi aby "wspólnie wypracować zasady sprzyjające rozwojowi polskich firm i ich udziałowi w strategicznych inwestycjach". Już w marcu resort ma przedstawić szczegóły. Monitorowaniem poziomem Local Content ma zajmować się także Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Zamówień Publicznych.

A czym właściwie jest Local Content? To po prostu zasada, że gdy w Polsce powstaje duża inwestycja – na przykład elektrownia, droga czy fabryka – część pracy i pieniędzy ma trafić do polskich firm i pracowników, a nie wyłącznie do zagranicznych koncernów. Nie chodzi jednak o to, że inwestycję musi robić tylko polska firma. Zagraniczne przedsiębiorstwa jak najbardziej mogą brać udział w takich projektach - ważne, aby działały "lokalnie".

Pieniądze mają jak najmniej "uciekać" na zewnątrz, a zostawiać "na miejscu", poprzez zatrudnianie lokalnych pracowników, kupowanie materiałów od krajowych dostawców, czy produkując potrzebne komponenty w Polsce. Taki wymóg ma pomóc rozwijać się polskiej gospodarce, wtedy inwestycje zostawiają realne korzyści w kraju: powstają miejsca pracy, rozwijają się firmy i rosną wpływy z podatków.

Jak Local Content działa w praktyce? Przykład Stalexport

Jak w praktyce może działać Local Content widać na przykładzie Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady. Spółka od lat odpowiada za funkcjonowanie autostrady A4 Katowice - Kraków. W praktyce, to duża infrastruktura zarządzana w Polsce, z korzyścią dla lokalnej gospodarki i użytkowników drogi.

Spółka w 2025 roku osiągnęła 641 mln zł przychodów operacyjnych, co oznacza wzrost o 9 proc. rok do roku, a część środków jest inwestowana w m.in. modernizację trasy. W 2025 roku oddano do użytku ok. 35 km nowej nawierzchni, a w 2026 roku wyremontowane zostaną kolejne 32 km trasy. A4 jest też ważnym dla Polski i Europy korytarzem militarnym, stąd konieczność zapewnienia jak najlepszego stanu technicznego trasy.

Istotnym beneficjentem systemu jest również Skarb Państwa, do którego ze Stalexport w latach 2018–2024 wpłynęło ponad 600 mln zł. Zgodnie z koncesją obowiązującą do marca 2027 roku, spółka celowa Stalexport Autostrada Małopolska przekaże trasę Skarbowi Państwa w bardzo dobrym stanie – jako praktycznie nowy odcinek autostrady, gotowy służyć kierowcom przez kolejne lata.

