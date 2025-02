Przedsiębiorcy tylko do jutra mogą zmienić formę opodatkowania

Podatki w Polsce

Decydując się na prowadzenie własnej firmy, należy wybrać sposób opodatkowania. Przedsiębiorcy do wyboru mają: skalę podatkową, podatek liniowy oraz ryczałt. Od tego roku jest także PIT kasowy, który dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowym, na zasadach IP BOX lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wybór najlepszej formy rozliczenia z fiskusem nie jest taki prosty. Analizując poszczególne formy opodatkowania, należy brać pod uwagę wysokość swoich przychodów, kosztów, ale jak się okazuje również swoje dzieci oraz zatrudnienie i dochody współmałżonka. Oprócz tego warto wziąć od razu pod uwagę ulgi podatkowe, z jakich będziemy chcieli korzystać. Konieczne jest uwzględnienie planowanych inwestycji, np. termomodernizacji. A trudno nie tylko przedsiębiorcy na początku roku przewidzieć, co się wydarzy w przyszłości, czy inwestycje będą zrealizowane lub czy małżonek nie straci pracy.

Trudności w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania potęgują także różnice w wysokości składek, np. zdrowotnej. Może z wyliczeń podatkowych wyjść, że np. kalkuluje się wybór ryczałtu, ale wówczas składka zdrowotna może pójść w górę.

Forma opodatkowania dla przedsiębiorcy

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt cytowany przez wprost.pl trudności w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania pokazuje na przykładzie przedsiębiorcy osiągającego dochody na poziomie 250 tys. zł i mającego 50 tys. zł kosztów wraz z ZUS-em.

– W skali roku, przy skali podatkowej, zapłaci 36 400 zł podatku, a na liniówce 38 000 zł. Do tego składka zdrowotna na skali wyniesie 18 000 zł, a na liniowym – 9 800 zł. Oznacza to, że łączne obciążenie wynosi odpowiednio 54 400 zł na skali i 47 800 zł na liniówce. Na pierwszy rzut oka skala wydaje się odpowiednim wyborem, jednak po dodaniu składki zdrowotnej podatek liniowy okazuje się korzystniejszy. Dodatkowo w tym przypadku liniówka będzie jeszcze bardziej opłacalna, ponieważ zapłacona składka zdrowotna do limitu 12 900 zł w ciągu roku może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji o wartość zapłaconej składki zdrowotnej obniży się jeszcze podatek i sama składka zdrowotna. Kolejny aspekt, który należy uwzględnić, sprzedaż środków trwałych. Może ona mieć istotne znaczenie przy kalkulacji składki zdrowotnej – tłumaczy ekspert.

Skala podatkowa i podatek liniowy

Jak wyjaśnia ekspert podatkowy charakterystyczną cechą skali podatkowej i podatku liniowego jest możliwość uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów.

– W przypadku skali podatkowej kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł dla pierwszego progu dochodu do 120 tys. zł, który jest opodatkowany stawką 12 proc. Powyżej tej wartości podatek wynosi już 32 proc. Na liniówce stawka jest stała i wynosi 19 proc. Przy ryczałcie opodatkowaniu podlega przychód, który może być pomniejszony o składki ZUS oraz 50 proc. zapłaconej składki zdrowotnej – wyjaśnia Piotr Juszczyk i wskazuje, że dodatkowo przy skali podatnik może skorzystać z takich preferencji jak wspólne rozliczenie z małżonkiem czy możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej (na dziecko).

We wszystkich trzech formach można zastosować nowe ulgi PIT-0, czyli: dla seniorów, rodzin 4+ oraz na powrót. PIT-0 polega na tym, że pierwsze 85 528 zł przychodu nie podlega opodatkowaniu – tłumaczy ekspert.

