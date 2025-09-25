Przedsiębiorcy załamani! ZUS zabiera dwa razy więcej niż 7 lat temu

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-09-25 13:42

W ciągu ostatnich siedmiu lat obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne niemal się podwoiły - wyliczył serwis zus.pox.pl. Od stycznia 2026 roku przedsiębiorcy zapłacą 1926,76 zł miesięcznie, czyli prawie dwa razy więcej niż w 2019 roku, gdy wysokość składek wynosiła 974,65 zł.

Zestresowana młoda kobieta z ręką na czole, siedząca przy biurku z laptopem i paczkami, symbolizująca rosnące obciążenia składkami ZUS. Obok kobiety widoczne jest logo ZUS. O problemach przedsiębiorców z ZUS przeczytasz na Super Biznes.

i

Zestresowana młoda kobieta z ręką na czole, siedząca przy biurku z laptopem i paczkami, symbolizująca rosnące obciążenia składkami ZUS. Obok kobiety widoczne jest logo ZUS. O problemach przedsiębiorców z ZUS przeczytasz na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • Składki ZUS w 2026 roku wzrosną do 1926,76 zł, co oznacza niemal dwukrotny wzrost (97,7%) w porównaniu do 2019 roku.
  • Tempo podwyżek składek ZUS przyspiesza, a eksperci prognozują, że do końca kolejnej kadencji Sejmu mogą osiągnąć nawet 4000 zł miesięcznie.
  • Składka zdrowotna, której wysokość zależy od formy opodatkowania, również systematycznie rośnie, co dodatkowo obciąża przedsiębiorców.
  • Rosnące obciążenia fiskalne, wynikające ze składek ZUS i zdrowotnej, stanowią coraz większe wyzwanie dla mikroprzedsiębiorców.

Składki ZUS w 2026 roku – niemal dwa razy wyższe niż w 2019

Jeszcze w 2019 roku mały przedsiębiorca przekazywał do ZUS 974,65 zł miesięcznie. W ciągu kolejnych lat składki systematycznie rosły – od symbolicznych 0,6% w 2021 roku po rekordowe 17,1% w 2023 roku. Najnowsze wyliczenia pokazują, że w 2026 roku składki wyniosą już 1926,76 zł, co oznacza wzrost o 97,7% względem 2019.

Tempo podwyżek przyspiesza

W ostatnich latach przedsiębiorcy odczuli szczególnie dotkliwe podwyżki: 13% w 2024 roku, 11% w 2025 roku i kolejne 9% od stycznia 2026. Eksperci ostrzegają, że jeśli obecne tempo się utrzyma, pod koniec następnej kadencji Sejmu miesięczne składki mogą osiągnąć poziom nawet 4000 zł.

Zdrowotna składka ZUS również w górę

Warto pamiętać, że kwota 1926,76 zł nie obejmuje składki zdrowotnej, której wysokość zależy od formy opodatkowania. Dla osób rozliczających się ryczałtem obowiązuje stała składka, wprowadzona w 2022 roku. Od tego momentu rosła ona w tempie 12%, 11,5% i 10,1% rok do roku. Wciąż nie podano jeszcze jej wartości na 2026 rok, ale prognozy wskazują, że wzrośnie o kolejne 10%.

Rosnące obciążenia dla przedsiębiorców

Łączne koszty prowadzenia działalności gospodarczej rosną więc szybciej niż kiedykolwiek. Same składki ZUS w latach 2019–2026 zwiększyły się o niemal 100%, a gdy doliczymy do tego systematyczne podwyżki składki zdrowotnej, obciążenie fiskalne staje się dla wielu mikroprzedsiębiorców coraz trudniejsze do udźwignięcia.

Marcin Zieliński - Prezes zarządu i główny ekonomista FOR - Karpacz 2025

Polecany artykuł:

Podwyżka CIT dla banków. Znamy twarde stanowisko rządu
WIELKI QUIZ. Waloryzacja, inflacja, monopol. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę!
Pytanie 1 z 15
Co to jest PKB?
QUIZ PRL. Waloryzacja, inflacja, deflacja. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SKŁADKA ZDROWOTNA
PRZEDSIĘBIORCY
SKŁADKI ZUS