Składki ZUS w 2026 roku wzrosną do 1926,76 zł, co oznacza niemal dwukrotny wzrost (97,7%) w porównaniu do 2019 roku.

Tempo podwyżek składek ZUS przyspiesza, a eksperci prognozują, że do końca kolejnej kadencji Sejmu mogą osiągnąć nawet 4000 zł miesięcznie.

Składka zdrowotna, której wysokość zależy od formy opodatkowania, również systematycznie rośnie, co dodatkowo obciąża przedsiębiorców.

Rosnące obciążenia fiskalne, wynikające ze składek ZUS i zdrowotnej, stanowią coraz większe wyzwanie dla mikroprzedsiębiorców.

Składki ZUS w 2026 roku – niemal dwa razy wyższe niż w 2019

Jeszcze w 2019 roku mały przedsiębiorca przekazywał do ZUS 974,65 zł miesięcznie. W ciągu kolejnych lat składki systematycznie rosły – od symbolicznych 0,6% w 2021 roku po rekordowe 17,1% w 2023 roku. Najnowsze wyliczenia pokazują, że w 2026 roku składki wyniosą już 1926,76 zł, co oznacza wzrost o 97,7% względem 2019.

Tempo podwyżek przyspiesza

W ostatnich latach przedsiębiorcy odczuli szczególnie dotkliwe podwyżki: 13% w 2024 roku, 11% w 2025 roku i kolejne 9% od stycznia 2026. Eksperci ostrzegają, że jeśli obecne tempo się utrzyma, pod koniec następnej kadencji Sejmu miesięczne składki mogą osiągnąć poziom nawet 4000 zł.

Zdrowotna składka ZUS również w górę

Warto pamiętać, że kwota 1926,76 zł nie obejmuje składki zdrowotnej, której wysokość zależy od formy opodatkowania. Dla osób rozliczających się ryczałtem obowiązuje stała składka, wprowadzona w 2022 roku. Od tego momentu rosła ona w tempie 12%, 11,5% i 10,1% rok do roku. Wciąż nie podano jeszcze jej wartości na 2026 rok, ale prognozy wskazują, że wzrośnie o kolejne 10%.

Rosnące obciążenia dla przedsiębiorców

Łączne koszty prowadzenia działalności gospodarczej rosną więc szybciej niż kiedykolwiek. Same składki ZUS w latach 2019–2026 zwiększyły się o niemal 100%, a gdy doliczymy do tego systematyczne podwyżki składki zdrowotnej, obciążenie fiskalne staje się dla wielu mikroprzedsiębiorców coraz trudniejsze do udźwignięcia.

Marcin Zieliński - Prezes zarządu i główny ekonomista FOR - Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.