- Składki ZUS w 2026 roku wzrosną do 1926,76 zł, co oznacza niemal dwukrotny wzrost (97,7%) w porównaniu do 2019 roku.
- Tempo podwyżek składek ZUS przyspiesza, a eksperci prognozują, że do końca kolejnej kadencji Sejmu mogą osiągnąć nawet 4000 zł miesięcznie.
- Składka zdrowotna, której wysokość zależy od formy opodatkowania, również systematycznie rośnie, co dodatkowo obciąża przedsiębiorców.
- Rosnące obciążenia fiskalne, wynikające ze składek ZUS i zdrowotnej, stanowią coraz większe wyzwanie dla mikroprzedsiębiorców.
Składki ZUS w 2026 roku – niemal dwa razy wyższe niż w 2019
Jeszcze w 2019 roku mały przedsiębiorca przekazywał do ZUS 974,65 zł miesięcznie. W ciągu kolejnych lat składki systematycznie rosły – od symbolicznych 0,6% w 2021 roku po rekordowe 17,1% w 2023 roku. Najnowsze wyliczenia pokazują, że w 2026 roku składki wyniosą już 1926,76 zł, co oznacza wzrost o 97,7% względem 2019.
Tempo podwyżek przyspiesza
W ostatnich latach przedsiębiorcy odczuli szczególnie dotkliwe podwyżki: 13% w 2024 roku, 11% w 2025 roku i kolejne 9% od stycznia 2026. Eksperci ostrzegają, że jeśli obecne tempo się utrzyma, pod koniec następnej kadencji Sejmu miesięczne składki mogą osiągnąć poziom nawet 4000 zł.
Zdrowotna składka ZUS również w górę
Warto pamiętać, że kwota 1926,76 zł nie obejmuje składki zdrowotnej, której wysokość zależy od formy opodatkowania. Dla osób rozliczających się ryczałtem obowiązuje stała składka, wprowadzona w 2022 roku. Od tego momentu rosła ona w tempie 12%, 11,5% i 10,1% rok do roku. Wciąż nie podano jeszcze jej wartości na 2026 rok, ale prognozy wskazują, że wzrośnie o kolejne 10%.
Rosnące obciążenia dla przedsiębiorców
Łączne koszty prowadzenia działalności gospodarczej rosną więc szybciej niż kiedykolwiek. Same składki ZUS w latach 2019–2026 zwiększyły się o niemal 100%, a gdy doliczymy do tego systematyczne podwyżki składki zdrowotnej, obciążenie fiskalne staje się dla wielu mikroprzedsiębiorców coraz trudniejsze do udźwignięcia.
