Przedstawiciele tych zawodów mogą trafić do wojska. Ile płaci armia?

Kogo może wezwać wojsko. Lista zawodów

W związku z wojną na Ukrainie i utrudnionymi relacjami z Rosją zwiększa się ryzyko wystąpienia konfliktu zbrojnego także z zaangażowaniem Polski. W związku z potencjalnym zagrożeniem w polskiej armii potrzeba więcej żołnierzy zawodowych, ale i rezerwistów. W 2024 roku wezwanie do wojska może otrzymać do 200 000 żołnierzy rezerwy, a powołanie do terytorialnej służby wojskowej dostanie do 41 000 żołnierzy.

Serwis prawo.pl wyjaśnia, że choć wśród planowanych 200 000 powołań żołnierzy rezerwy MON wezwie głównie osoby posiadające już przeszkolenie wojskowe. Ale resort stawia mocno również na tych, którzy nie mają jeszcze na swoim koncie szkolenia wojskowego, ale mogą przydać się w armii. Mogą to być np. informatycy, lekarze, weterynarze, pielęgniarki, psychologowie, rehabilitanci, kierowcy kat. C i D, kucharze, spawacze, nurkowie, tłumacze języków obcych. Za czas szkolenia/ćwiczeń przysługuje im odpowiednie wynagrodzenie i bezpłatny urlop. Oferowane uposażenie zasadnicze uzależnione jest od zajmowanego stanowiska służbowego i stopnia wojskowego. Stawka dzienna waha się od 130 zł dla do nawet 615 zł. Oprócz tego przysługuje również świadczenie pieniężne rekompensujące rzędu 1/22 całkowitego miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika, jednak nie więcej niż 1/22 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego w roku poprzedzającym pełnienie służby.

Źródło: interia.pl

