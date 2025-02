Przejazdy i bilety w aplikacji Żabki. Co zmieniło się od lutego?

Podróżuj taksówką po mieście z Żappką i FREENOW

Firma po raz kolejny rozwinęła Żappkę, dodając do niej nowe usługi. Jak poinformowała Żabka w komunikacie prasowym, rozbudowanie Żappki o nową funkcjonalność zamawiania taxi było możliwe dzięki współpracy z FREENOW – aplikacją mobilności miejskiej, oferującą największy wybór opcji transportowych w Europie, obsługującą obecnie 150 europejskich miast.

– " Naszą misją jest udostępnianie bezpiecznych i wygodnych przejazdów taxi oraz mobilności miejskiej dla mieszkańców miast. Współpraca z Żappką i umożliwienie jej użytkownikom zamówienia taksówki FREENOW to kolejny krok w naszym dążeniu do wywierania pozytywnego wpływu na efektywność mobilności miejskiej. Chcemy, by przemieszczanie się było łatwiejsze i bardziej dostępne, do czego przybliżają nas partnerstwa z zewnętrznymi operatorami. Cieszymy się, że użytkownicy Żappki będą mogli od teraz skorzystać z wysokiej jakości usług oferowanych przez kilkanaście tysięcy kierowców taxi współpracujących z FREENOW w 25 największych miastach w całym kraju – mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREENOW w Polsce.

Przejazdy z Żappką dostępne są we wszystkich 25 polskich miastach, w których operuje FREENOW, a nowa funkcjonalność będzie udostępniana grupom użytkowników etapowo, w ciągu najbliższych tygodni. Aby wyruszyć w komfortową podroż, nie trzeba mieć konta w aplikacji FREENOW, a taxi zamawia się bezpośrednio w Żappce. Wystarczy wejść w niej w sekcję Przejazdy, przejść przez szybki proces zamówienia taksówki, wybrać metodę płatności i oczywiście zgarnąć żappsy, które wykorzystać można np. do obniżenia ceny kolejnego przejazdu.

Bilety w Żappce

Osoby, które korzystają z publicznych środków transportu, mogą kupić bilety bez czekania w kolejce do kasy lub biletomatu. Dzięki współpracy z mPay, wystarczy, że wybiorą w sekcji Bilety żabkowej aplikacji miasto, w którym będą podróżować, oraz metodę płatności i zapłacą za bilet, a następnie wykonają kolejne podane kroki, aby bilet był ważny.

Oczywiście, tak jak w przypadku wielu innych mobilnych i stacjonarnych usług Żabki, każda osoba, która zdecyduje się na zakup biletu miejskiej komunikacji, otrzyma żappsy. Będzie je mogła wykorzystać w apce lub – dzięki przelewom – podzielić się nimi z innym użytkownikiem.

