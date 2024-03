i Autor: unsplash zdjęcie ilustracyjne

Pieniądze z UE

Przelewy miliardów euro z Brukseli z KPO i funduszy spójności. Oto terminy

W czwartek 29 lutego, Komisja Europejska oficjalnie poinformowała o odblokowaniu unijnych funduszy. Do Polski trafi 60 mld euro z KPO i 76 miliardów z polityki spójności. Pierwsze środki, jakie popłyną do naszego kraju to 6,3 mld euro z wniosku, który 15 grudnia złożył premier Tusk. Kiedy będą wypłaty pieniędzy z UE?