Getin Noble Bank, znajdujący się w procesie upadłości, oficjalnie potwierdził zawarcie pierwszych porozumień z frankowiczami w ramach uruchomionego programu ugodowego. Zgodnie z założeniami, do programu mogą przystąpić klienci, którzy spłacili już co najmniej 200% wartości pierwotnie zaciągniętego kapitału. To istotny warunek, który ma na celu wyselekcjonowanie spraw, w których bank poniósł już realne straty.

Z informacji przekazanych przez bank wynika, że aktualnie około tysiąca spraw znajduje się na różnym etapie procedury ugodowej. W 60 przypadkach warunki zostały już ustalone i zaakceptowane przez obie strony, czekając jedynie na formalne podpisy kredytobiorców. To obiecujący początek, który może przyspieszyć proces rozwiązywania problemu frankowych kredytów hipotecznych.

Syndyk Getin Noble Banku w upadłości, Marcin Kubiczek, zapowiedział ambitne plany rozszerzenia programu ugodowego.

"Decyzja ta ma zostać podjęta po zakończeniu szczegółowych analiz, w tym kompleksowej wyceny portfela kredytów frankowych. Po ich zakończeniu bank zamierza wystąpić do Sędziego-Komisarza z wnioskiem o zgodę na kolejny etap programu, który potencjalnie mógłby objąć wszystkich frankowiczów. To strategiczny ruch, który może znacząco wpłynąć na przyszłość banku i jego relacje z kredytobiorcami.

Program ugód jest integralną częścią szerszego procesu restrukturyzacyjnego, który rozpoczął się 30 września 2022 roku na mocy decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Wówczas część aktywów i zobowiązań Getin Noble Banku została przeniesiona do nowo utworzonej instytucji pomostowej – VeloBanku. Do VeloBanku trafiły między innymi depozyty klientów oraz kredyty złotowe, natomiast hipoteczne kredyty walutowe pozostały poza zakresem tej transakcji.

Przyszłość frankowiczów w Getin Noble Banku

Kolejnym istotnym wydarzeniem w procesie restrukturyzacji była sprzedaż VeloBanku, która miała miejsce 1 sierpnia 2024 roku. Nabywcą został inwestor – Promontoria Holding 418 B.V., należący do funduszy Cerberus Capital Management, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz International Finance Corporation (IFC) – będącej częścią Grupy Banku Światowego. Nowy właściciel zobowiązał się do dokapitalizowania VeloBanku kwotą 687 milionów złotych, co ma zapewnić stabilność finansową i dalszy rozwój instytucji.

Podpisanie pierwszych ugód to z pewnością ważny krok w kierunku rozwiązania problemu frankowych kredytów w Getin Noble Banku. Jednak przed nami jeszcze długa droga. Kluczowe będzie rozszerzenie programu ugodowego i objęcie nim jak największej liczby kredytobiorców. Ostateczny sukces zależy od wielu czynników, w tym od zgody Sędziego-Komisarza, warunków oferowanych ugód oraz postawy samych frankowiczów. Jedno jest pewne: podpisanie pierwszych ugód to iskierka nadziei dla tysięcy osób uwikłanych w kredyty walutowe