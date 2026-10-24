Przekazanie nieruchomości dzieciom to pułapka! Bez właściwej strategii, zamiast spokoju, możesz zgotować rodzinie kosztowne spory i nieoczekiwane obciążenia finansowe.

Nawet popularna darowizna czy testament nie gwarantują pełnej ochrony przed zachowkiem, który może zmusić obdarowanego do spłaty rodzeństwa po latach.

Istnieje jednak sprytne rozwiązanie – umowa dożywocia – które może skutecznie zabezpieczyć majątek. Sprawdź, jak uniknąć błędów i ochronić swoją rodzinę!

Rodzice często chcą jeszcze za życia zdecydować, komu przypadnie ich mieszkanie lub dom. Jedni przepisują nieruchomość dziecku, które się nimi opiekuje, inni sporządzają testament, aby po śmierci uniknąć nieporozumień. Problem w tym, że nawet pozornie prosta decyzja może mieć poważne konsekwencje finansowe. Szczególnie wtedy, gdy w rodzinie jest kilkoro dzieci, a nieruchomość stanowi najcenniejszy składnik majątku.

Jak wyjaśnia adwokat Katarzyna Gabrysiak, specjalizująca się m.in. w prawie nieruchomości, nie istnieje jeden sposób przekazania mieszkania, który sprawdzi się w każdej rodzinie. Znaczenie ma nie tylko to, kto otrzyma własność, ale również sytuacja pozostałych spadkobierców oraz potrzeby osoby przekazującej majątek.

Ekspertka zwraca uwagę, że nieodpowiednio dobrana forma przekazania nieruchomości może po latach doprowadzić do roszczeń o zachowek. A to oznacza, że osoba, która dostała mieszkanie, może zostać zobowiązana do wypłacenia pozostałym uprawnionym znacznych kwot.

Darowizna mieszkania nie zamyka sprawy

Darowizna jest jednym z najpopularniejszych sposobów przekazania nieruchomości dzieciom. Właściciel może oddać mieszkanie lub dom wybranej osobie jeszcze za życia, podpisując odpowiedni akt notarialny. Od tej chwili obdarowany staje się właścicielem nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że pozostali członkowie rodziny tracą możliwość dochodzenia swoich praw.

– Częstym błędem jest przekonanie, że przekazanie mieszkania jednemu dziecku za życia rodzica definitywnie zamyka sprawę i pozbawia pozostałych członków rodziny jakichkolwiek praw – wskazuje adwokat Katarzyna Gabrysiak.

Kluczowe znaczenie ma zachowek, czyli roszczenie pieniężne przysługujące określonym osobom najbliższym spadkodawcy. Co do zasady mogą się o niego ubiegać zstępni, małżonek i rodzice zmarłego, jeśli dziedziczyliby na podstawie ustawy. Zachowek wynosi zwykle połowę wartości udziału, jaki przypadłby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym. W przypadku małoletnich zstępnych oraz osób trwale niezdolnych do pracy jest to dwie trzecie tego udziału.

Co ważne, darowizna dokonana wiele lat przed śmiercią rodzica nie zawsze chroni przed roszczeniami. Przy obliczaniu zachowku znaczenie mają m.in. okoliczności przekazania majątku, termin darowizny oraz relacja między darczyńcą a obdarowanym.

Zachowek nie oznacza automatycznie prawa do części mieszkania. Uprawniony może jednak domagać się zapłaty pieniędzy. Jeśli obdarowany nie ma oszczędności, konieczność spłaty rodzeństwa może okazać się poważnym problemem, a w skrajnych przypadkach prowadzić nawet do sprzedaży otrzymanej nieruchomości.

Testament daje większą kontrolę. Ale jest haczyk

Osoby, które nie chcą oddawać mieszkania za życia, mogą zdecydować się na testament. To rozwiązanie pozwala zachować własność nieruchomości aż do śmierci. Właściciel nadal może ją sprzedać, wynająć lub podarować, a swoją ostatnią wolę zmienić w dowolnym momencie.

Jeżeli zamierza przekazać konkretny dom lub mieszkanie wybranej osobie, może rozważyć testament z zapisem windykacyjnym. Dzięki niemu wskazany spadkobierca lub inny zapisobierca nabywa określoną nieruchomość z chwilą śmierci właściciela. Taki zapis wymaga jednak testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego.

Nie jest to sposób na automatyczne uniknięcie zachowku.

Jak podkreśla Katarzyna Gabrysiak, wartość nieruchomości przekazanej w drodze zapisu windykacyjnego co do zasady uwzględnia się przy obliczaniu zachowku. Jeśli uprawniony nie może uzyskać należnej kwoty od spadkobiercy, w określonych przypadkach może domagać się zapłaty również od osoby, która otrzymała nieruchomość.

Ekspertka wskazuje, że jednym z rozwiązań ograniczających ryzyko konfliktów może być notarialna umowa o zrzeczenie się dziedziczenia albo samego prawa do zachowku. Takie porozumienie wymaga jednak zgody odpowiednich stron i nie można go zastąpić zwykłą ustną deklaracją podczas rodzinnej rozmowy.

Dożywocie zamiast darowizny

Jest jeszcze trzecie rozwiązanie, które szczególnie interesuje rodziców i dziadków planujących przekazanie domu w zamian za opiekę. Chodzi o umowę dożywocia. Choć również prowadzi ona do przeniesienia własności nieruchomości za życia dotychczasowego właściciela, jej zasady są zupełnie inne niż w przypadku darowizny.

W zamian za mieszkanie lub dom nabywca zobowiązuje się zapewnić poprzedniemu właścicielowi dożywotnie utrzymanie. Jeżeli strony nie ustalą inaczej, obowiązki obejmują między innymi zapewnienie mieszkania, wyżywienia, ubrania, pomocy w chorobie i odpowiedniej pielęgnacji, a także pokrycie kosztów pogrzebu.

– Jej istotą nie jest samo przeniesienie własności, lecz wymiana świadczeń: jedna strona przekazuje nieruchomość, a druga zobowiązuje się do zapewnienia jej utrzymania i opieki – wyjaśnia adwokat Katarzyna Gabrysiak.

To rozwiązanie ma jeszcze jedną ważną cechę. Nieruchomości przekazanej na podstawie rzeczywistej umowy dożywocia co do zasady nie dolicza się do majątku stanowiącego podstawę obliczenia zachowku. Wynika to z odpłatnego charakteru umowy, w przeciwieństwie do darowizny.

Nie oznacza to jednak, że dożywocie jest prostym sposobem na pozbawienie pozostałych dzieci pieniędzy. Ekspertka przestrzega przed zawieraniem pozornych umów, które tylko na papierze przewidują opiekę nad rodzicem. Jeżeli rzeczywisty charakter czynności okaże się inny, może ona zostać zakwestionowana.

Dlatego w umowie warto dokładnie ustalić, kto pokrywa koszty utrzymania domu, jak będzie wyglądała opieka podczas choroby i jakie obowiązki przejmuje nowy właściciel. Im bardziej precyzyjne ustalenia, tym mniejsze ryzyko późniejszych nieporozumień.

Spadek to nie zawsze sam majątek

Przy planowaniu dziedziczenia trzeba pamiętać również o zobowiązaniach finansowych. Spadek może obejmować nie tylko mieszkanie, oszczędności czy inne wartościowe przedmioty, lecz także długi po rodzicach. Dlatego przed przyjęciem spadku warto ustalić, czy zmarły pozostawił niespłacone kredyty lub inne zobowiązania.

Polskie przepisy przewidują ochronę spadkobierców. Jeżeli spadek zostanie przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiedzialność za długi spadkowe jest co do zasady ograniczona do wartości aktywów spadku ustalonej w wykazie lub spisie inwentarza. Brak oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku w ustawowym terminie zasadniczo oznacza właśnie przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza. Natomiast proste przyjęcie spadku wiąże się z nieograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe.

Warto jednak odróżnić odpowiedzialność za długi spadkowe od obowiązków wynikających z darowizny lub umowy dożywocia. Samo przekazanie nieruchomości za życia właściciela nie jest tym samym co dziedziczenie. Nie oznacza również automatycznego przejęcia wszystkich jego osobistych zobowiązań. Znaczenie mogą mieć natomiast obciążenia samej nieruchomości oraz szczególne przepisy dotyczące odpowiedzialności za długi.

Jak przekazać mieszkanie i nie skłócić rodziny?

Nie ma jednej recepty na bezpieczne przekazanie majątku. Darowizna pozwala szybko przenieść własność na dziecko, testament zapewnia właścicielowi kontrolę nad mieszkaniem do końca życia, a umowa dożywocia może dodatkowo zagwarantować mu utrzymanie i opiekę. Każde z tych rozwiązań wymaga jednak uwzględnienia sytuacji rodzinnej i finansowej.

Katarzyna Gabrysiak podkreśla, że przed podpisaniem dokumentów należy ustalić, czy właściciel zamierza nadal mieszkać w nieruchomości, czy będzie potrzebował opieki i jakie prawa mogą przysługiwać pozostałym członkom rodziny.

Duże znaczenie ma także sposób poinformowania bliskich o podjętej decyzji. Konflikty nie zawsze wynikają wyłącznie z wartości majątku. Często ich przyczyną jest poczucie niesprawiedliwości, brak informacji lub niespełnione oczekiwania.

– Nie zawsze da się uniknąć niezadowolenia, ale można ograniczyć ryzyko nieporozumień, jasno określając swoją wolę i korzystając z odpowiednio dobranych rozwiązań prawnych – wskazuje ekspertka.

Zanim więc rodzic przepisze mieszkanie jednemu z dzieci, powinien przeanalizować konsekwencje takiej decyzji. Konsultacja z adwokatem lub notariuszem może pomóc uniknąć sytuacji, w której przekazany w dobrej wierze majątek stanie się po latach przyczyną kosztownego sporu.

2026 KARPACZ Marek Tatała