Przez rząd stracimy 9 tygodni urlopu. Zmiany w kodeksie pracy wciąż nie są gotowe

Ogromna liczba osób bez prawa do urlopu

Business Insider informuje, że rząd już dawno zapowiadał, że zmiany w przepisach wdrożone zostaną w sierpniu 2022 r. Taki był termin narzucony przez Unię. Ale ponieważ rząd się nie wyrobił, to rodzice dzieci urodzonych na przełomie 2021 i 2022 r. o dodatkowym urlopie mogą zapomnieć.

Według informacji portalu, na Facebooku pojawiają się pierwsze grupy, w których pokrzywdzeni rodzice organizują się i chcą walczyć o swoje prawa.

-Wsparcia szukają właśnie u parlamentarzystów. Poseł KO Michał Jaros złożył już w tej sprawie interpelację do resortu rodziny. Czytamy w niej, że według pobieżnych szacunków przez opóźnienie prawo do urlopu straciło aż 95 tys. rodziców, głównie ojców. W swojej interpelacji z 26 stycznia Jaros pyta, czy jest szansa, by resort rodziny nowymi urlopami objął wszystkich tych rodziców, którzy mieli prawo do urlopu rodzicielskiego 2 sierpnia 2022 r., czyli w momencie, gdy rząd obiecał wejście w życie nowych przepisów. Zresztą klub KO zapowiedział już zgłoszenie poprawki podczas prac sejmowych. Drugie czytanie w komisji rodziny i polityki społecznej ma się odbyć w poniedziałek 6 lutego - czytamy w Business Insider.

Aleksandra Gajewska z KO cytowana przez portal przyznała, że Koalicja Obywatelska zaproponuje rekompensatę dla rodziców, którzy przez waszą nieudolność już zostali pokrzywdzeni. To właśnie wsłuchując się w ich apele, postulujemy przyznanie rodzicom, którzy w dniu 2 sierpnia 2022 r. przebywali na urlopie rodzicielskim, prawa do skorzystania z dodatkowego, 9-tygodniowego urlopu.

Co na to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?

W odpowiedzi na pytania Business Insider Polska ministerstwo podkreśla, że polskie prawo już dziś wypełnia z nawiązką dyrektywę work-life balance. "Obecnie nie ma jedynie gwarancji nieprzenoszalności części urlopu rodzicielskiego, która zostanie wprowadzona wyżej wymienionym projektem ustawy" — czytamy.

Jak podaje portal, pomysłu KO resort komentować nie chce, ale podkreśla, że i w tej kwestii pójdzie rodzicom na rękę.

"W celu objęcia nowymi regulacjami jak największej liczby uprawnionych pracowników na mocy przepisów przejściowych zawartych w projekcie ustawy pracownik-rodzic dziecka, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego lub będzie do niego uprawniony (...), będzie miał prawo do skorzystania z tego urlopu w nowym, wyższym wymiarze" — czytamy w Business Insider.

Pieniądze to nie wszystko - Janusz Steinhoff Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.