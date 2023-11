i Autor: Shutterstock bieda

Niska emerytura

Przez skandalicznie niską emeryturę kobieta... racjonuje chleb!

Emerytura pani Marii nie pozwala jej na normalne funkcjonowanie. Seniorka otrzymuje tak niskie świadczenia, że nie wystarczają one na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Po odliczeniu wszelkich zobowiązań finansowych i opłaceniu rachunków, emerytce zostaje ledwie 80 zł do przeżycia na miesiąc, co przekłada się na zaledwie 2,60 zł dziennie - informuje portal Interia Biznes, powołując się na opublikowany przez Szlachetną Paczkę Raport o Biedzie