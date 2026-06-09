Młody twórca TikTok podjął wyzwanie, by sprawdzić, czy na zwrocie festiwalowych opakowań można zarobić więcej niż na dorywczej pracy.

Mimo problemów z butelkomatami, zebrał pięć worków puszek i butelek, uzyskując ponad 600 zł, co stanowiło zaledwie część jego ostatecznego zarobku!

Odkryj, jak jeden nastolatek zmienił festiwalowe śmieci w zaskakująco wysoką kwotę i zainspiruj się do działania!

System kaucyjny ma zachęcać Polaków do oddawania opakowań i odzyskiwania pieniędzy wpłaconych przy zakupie napojów. W praktyce oznacza to, że każda pozostawiona butelka lub puszka staje się realną gotówką dla osoby, która ją zwróci. Przekonał się o tym młody twórca internetowy działający na TikToku pod nazwą @djiskra.pl. Podczas tegorocznego Mystic Festivalu w Gdańsku postanowił sprawdzić, ile można odzyskać dzięki zwrotowi opakowań pozostawionych przez uczestników imprezy.

Pięć worków opakowań i kilka godzin przy butelkomacie

Przez trzy dni chłopak zbierał puszki, butelki oraz kubki kaucyjne pozostawione na terenie festiwalu. Jak relacjonował w mediach społecznościowych, każdego dnia pojawiał się na miejscu po południu i pracował do późnych godzin wieczornych.

Do akcji przygotował się profesjonalnie. Zaopatrzył się w duże worki o pojemności 240 litrów oraz rękawice ochronne. Zebrane opakowania trafiały do busa zaparkowanego w pobliżu terenu imprezy. Po zakończeniu festiwalu przyszła pora na najważniejszy etap, czyli zwrot butelek i puszek do automatu kaucyjnego.

Butelkomaty nie nadążały

Okazało się, że największym problemem nie było samo zbieranie opakowań, lecz ich oddanie. Po przyjęciu części zebranych puszek i butelek oba dostępne butelkomaty zostały zapełnione. Sytuacja miała powtarzać się kilkukrotnie, a do opróżniania urządzeń konieczna była interwencja pracowników sklepu. Nastolatek zdołał oddać pięć pełnych worków opakowań w ciągu około trzech godzin.

Ponad 600 zł od ręki. To nie był koniec

Po zakończeniu zwrotu automat wygenerował bon o wartości 651,90 zł. Kwota została wypłacona w sklepowej kasie. To jednak nie był pełny wynik całej akcji. Część opakowań pozostała jeszcze do rozliczenia. Według szacunków autora nagrania mogły być warte dodatkowo od 350 do 400 zł.

Do tego dochodziły jeszcze festiwalowe kubki kaucyjne. Jak twierdził, ich zwrot miał przynieść kolejne niemal 600 zł. Łącznie trzy dni zbierania opakowań mogły przełożyć się na kwotę wynoszącą od około 1480 do nawet 1630 zł.

Ile wynosi kaucja?

Obecnie wysokość kaucji zależy od rodzaju opakowania. Zwrot butelek plastikowych do 3 litrów oznacza odzyskanie 50 groszy za sztukę. Taka sama stawka obowiązuje w przypadku puszek metalowych i aluminiowych do 1 litra. Najwyższa kaucja dotyczy szklanych butelek wielokrotnego użytku. W tym przypadku można odzyskać 1 zł za każde oddane opakowanie.

Eksperci podkreślają, że głównym celem systemu kaucyjnego nie jest zarabianie pieniędzy, lecz zwiększenie poziomu recyklingu i ograniczenie liczby opakowań trafiających do środowiska. Historia z Mystic Festivalu pokazuje jednak, że pozostawione puszki i butelki mogą mieć wymierną wartość. A tam, gdzie pojawiają się tysiące uczestników imprez masowych, kwoty możliwe do odzyskania potrafią być naprawdę zaskakujące.