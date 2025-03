Przygotuj ogród na wiosnę. Mega promocje w Lidlu

Promocje w Lidlu na urządzenia ogrodowe

Klienci Lidla mogą zaopatrzyć się w elektryczny wertykulator i aerator 2 w 1, 1800 W Parkside, dostępny w promocji 100 zł taniej, w cenie 399 zł/zestaw. To idealne urządzenie do trawników o powierzchni do 600 m2. W ofercie Lidla pojawil się również rozdrabniacz nożowy 2400 W Parkside, który kupimy 50 zł taniej, za 349 zł/zestaw. Dwa noże obrotowe wysokiej jakości, sprawią, że urządzenie rozdrobni ścięte rośliny, zarośla i krzewy o średnicy gałęzi do 40 mm.

Sekatory, piły i nożyce w super cenach

Krzewy i drzewa także wymagają uwagi – warto przyciąć uschnięte gałęzie, nadać roślinom odpowiedni kształt i przygotować je do nowego sezonu wzrostu. W tym przypadku świetnie sprawdzą się teleskopowy sekator lub nożyce do żywopłotu Parkside, dostępne 20 zł taniej, w cenie 49 zł/szt./para czy sekator ręczny lub nożyce ogrodowe Parkside (19,99 zł/szt./para) do cięcia twardych gałęzi, ale także do przycinania krzewów.

Na lidlowych półkach znajdziemy również piłę do gałęzi Parkside (19,99 zł/szt.) oraz akumulatorowe nożyce ogrodowe 4 V Parkside, dostępne w supercenie, za 79,99 zł/zestaw. Do usuwania grubszych gałęzi rozwiązaniem mogą okazać się teleskopowe nożyce do przycinania z piłą Parkside w supercenie – 79,99 zł/para.

Aby ogród był piękny i zdrowy, warto zadbać nie tylko o rośliny, ale i o naturalne nawożenie gleby. Idealnym rozwiązaniem jest kompostownik ogrodowy 300 l Parkside, który dostaniemy w promocji 20 zł taniej, za 99 zł/szt. – pozwala w ekologiczny sposób wykorzystać resztki roślinne, liście czy skoszoną trawę, a jego zamknięta obudowa sprzyja kompostowaniu i minimalizuje rozprzestrzenianie się zapachów.

Myjka wysokociśnieniowa 100 zł taniej

Od soboty, 1 marca, w sklepach Lidl kupimy m.in. myjkę wysokociśnieniową 2400 W Parkside 100 zł taniej, w cenie 499 zł/zestaw. To niezawodne urządzenie, które ułatwi czyszczenie różnych powierzchni wokół domu i w ogrodzie. Dzięki ciśnieniu roboczemu 11,5 MPa (115 barów) i maksymalnemu ciśnieniu 17 MPa (170 barów) skutecznie usuwa zabrudzenia, a wydajność 500 l/h gwarantuje szybkie i efektywne mycie. W Lidlu kupimy też szczotkę do tarasów i kostki brukowej Parkside (79,99 zł/zestaw) z dołączoną do zestawu złączką do innych, dostępnych na rynku wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących oraz zestaw do czyszczenia rur Parkside (79,99 zł/zestaw).

