Strefa euro

Przyjęcie euro zmniejszyłoby w Polsce inflację? Kolejne kraje szykują się na zmianę waluty

Prezes polskiego banku centralnego Adam Glapiński zastrzega, że dopóki on kieruje NBP, nie dopuści do przyjęcia Polski do strefy euro. Oczywiście są plusy i minusy bycia w strefie euro. Tymczasem coraz więcej krajów z Europy Środkowo-Wschodniej decyduje się na przyspieszenie procesu przyjęcia wspólnej, unijnej waluty. Są to Bułgaria, Rumunia, a także 70 procent ankietowanych Węgrów. Strefa euro ma niższe stopy procentowe i niższą inflację. Czy jednak rzeczywiście warto zamienić złotego na euro?