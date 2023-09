Przyniesiesz to do Biedronki, a dostaniesz voucher na zakupy!

Bon podarunkowy za stary sprzęt w Biedronce

Start akcji „Stary sprzęt oddajesz, kartę podarunkową na zakupy w Biedronce dostajesz!” odbędzie się w sobotę (2.09) w Poznaniu na parkingu sklepu Biedronka przy ul. Bułgarskiej 121/123 w godzinach od 10:00 do 14:00. Podobnych akcji Biedronka planuje więcej, również w innych regionach Polski. Akcja organizowana jest we współpracy z Fundacją „Zaraz Wracam” oraz firmą Elektrorecykling wspierającą odbiór i przetworzenie zebranych elektroodpadów. Za dostarczenie elektroodpadów można otrzymać karty podarunkowe o wartości 20 zł na zakupy w sklepach Biedronka lub upominki w postaci pakietu nasion roślin zielnych.Zbiórka elektroodpadów potrwa do października.

Co można przynieść na zbiórkę?

Na zbiórkę będzie można przynieść każdy kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny między innymi: pralki, lodówki, zmywarki, radia, telewizory, telefony, suszarki, odkurzacze, miksery i wiele innych urządzeń. Ze zbiórki elektroodpadów zostały wyłączone m.in. żarówki, termometry rtęciowe, tonery, baterie inne niż alkaiczne itp. Pełna lista przedmiotów wyłączonych znajduje się w Regulaminie akcji.

Organizatorzy akcji przewidzieli również pomoc dla osób, które nie będą w stanie samodzielnie dostarczyć na miejsce swoich elektroodpadów. Możliwe będzie zamówienie bezpłatnego transportu, który odbierze elektrośmieci z miejsca zamieszkania znajdującego się w odległości do 20 kilometrów od lokalizacji zbiórki. Zgłoszenia transportu zużytego sprzętu przyjmowane są pod numerem infolinii tel. 737 737 905, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 16:00 lub pod adresem poczty elektronicznej: odbiorydomowe@elektrorecykling.eu.

Lista sklepów Biedronki prowadzących zbiórkę elektroodpadów

Zużyty sprzęt w będzie można przekazać w każdą sobotę w godzinach od 10:00 do 14:00 na parkingach przy sklepach sieci Biedronka w następujących lokalizacjach:

* 02.09.2023 r. – Poznań, ul. Bułgarska 121/123

* 09.09.2023 r. - Poznań, ul. Stare Żegrze 15 oraz ul. Poszwińskiego 2,

* 16.09.2023 r. – Poznań, ul. Strzeszyńska 25 oraz Luboń, ul. Żabikowska 71,

* 23.09.2023 r. – Szczecin, ul. Derdowskiego 4 oraz ul. Janickiego 24,

* 30.09.2023 r. – Rogoźno, al. Piłsudskiego 36 oraz Gorzów Wielkopolski, ul. Podmiejska 16b,

* 07.10.2023 r. – Kostrzyn nad Odrą, ul. Niepodległości 9 oraz Sulęcin, ul. E. Plater 6.

