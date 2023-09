Zmiany w Biedronce. Zajęło to sporo czasu, ale w końcu łatwiej zrobimy zakupy

Dyrektywa Omnibus

Od 1 stycznia 2023 r. do polskiego prawa została zaimplementowana dyrektywa unijna Omnibus. Zgodnie z przepisami prowadzący sklepy stacjonarne i internetowe muszą informować o najniższej cenie danego artykułu z 30 dni poprzedzających konkretną promocję. Jak podają wiadomoscihandlowe.pl – Biedronka postanowił skrócić przekaz kierowany do klientów. W styczniu w sklepach sieci przy produktach przecenionych prezentowana było określenie "cena referencyjna", co w praktyce oznaczało najniższą cenę produktu z okresu 30 dni przed obniżką. Ale na etykietach brakowało precyzyjnej informacji, czym jest owa "cena referencyjna". Z kolei w sklepie internetowym Biedronka Home klient musiał kliknąć w hasło "info", by uzyskać informację, o co tak naprawdę chodzi z "cen referencyjną". Takie działanie nie spodobało się UOKiK.

Biedronka zmienia sposób podawania cen

Biedronka dopiero w kwietniu zdecydowała się na zmianę oznaczeń. Początkowo, przejściowo, w gazetkach podawano cenę referencyjną z wyjaśnieniem w nawiasie: najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Obecnie już w gazetkach Biedronki widnieje "najniższa cena z 30 dni przed obniżką". Jak wyjaśnia Biedronka w odpowiedzi na zapytanie portalu wiadomoscihandlowe.pl - „Wprowadzona zmiana stanowi realizację wytycznych UOKiK. Urząd w wytycznych wskazał podmiotom działającym na rynku, jakie wersje nazewnictwa powinny być stosowane” – powiedział Adam Słomkowski, starszy prawnik w sieci Biedronka.

