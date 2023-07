Przyznano 8,7 mln zł na wkłady własne! Minister Puda potwierdza

Środki rządowe na wkłady własne dla samorządów

PAP: Czy samorządy otrzymały już 8,7 mld zł, które rząd przeznaczył na dofinansowanie wkładów własnych, niezbędnych do uruchomienia środków z funduszy unijnych na lata 2021-2027?

Grzegorz Puda: Bardzo nam zależy, żeby samorządy mogły w pełni korzystać z polskiej części funduszy unijnych. Pamiętajmy, że nie pokrywają one 100 proc. kosztów inwestycji - beneficjent musi posiadać środki własne, których wysokość często przekracza możliwości samorządów. Dlatego jako rządzący robimy wszystko, by im to ułatwiać.

Na dzień dzisiejszy wszystkie samorządy regionalne podpisały już aneksy do kontraktów programowych, a to oznacza, że środki z budżetu państwa zostały samorządom przyznane i będą mogły posłużyć do uzupełnienia wkładu własnego do projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i na Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Jest to jednak procedura rozłożona w czasie; uruchamianie środków następuje na podstawie zapotrzebowania i harmonogramów przedkładanych przez zarządy województw ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. Zarządy województw podpisują pierwsze umowy o dofinansowanie projektów. Natomiast to, kiedy dane samorządy otrzymają środki z budżetu państwa na współfinansowanie wybranych projektów, zależy od właśnie od harmonogramów wdrażania funduszy w poszczególnych programach.

PAP.: Jak wygląda podział środków i od czego zależy, ile dane województwo dostanie pieniędzy na dofinansowanie wkładu?

G.P: Dzieląc środki budżetu państwa pomiędzy regiony, braliśmy pod uwagę kilka czynników – innych dla EFRR i EFS. Dodatkowe środki z budżetu państwa zostały wygenerowane także dla pięciu samorządów, które wdrażają Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Dla EFRR podział budżetu państwa jest w dużej mierze proporcjonalny do podziału alokacji EFRR na regiony. Jednym z kluczowych kryteriów była struktura podziału alokacji EFS w danym programie regionalnym, czyli to jak duże środki są przeznaczone na obszary, w których istnieje szczególnie duże ryzyko problemów z wygenerowaniem wkładu własnego. Nasze działania mogą też zachęcić wnioskodawców do realizacji projektów w obszarach kluczowych z punktu widzenia rozwoju regionów lub kraju, które jednak mają niski potencjał do generowania dochodu. Mówiąc inaczej – są to bardzo potrzebne projekty, ale z takiego biznesowego punktu widzenia mniej rentowne.

PAP: O ile dofinansowanie obniży obowiązkowy wkład własny?

G.P.: W przypadku regionów słabiej rozwiniętych maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie priorytetu wynosi 85 proc. Regiony przejściowe, czyli dolnośląskie i wielkopolskie oraz region stołeczny Warszawa, mogą liczyć na mniejszy udział środków unijnych w projektach. Co do zasady wkład budżetu państwa nie powinien zastępować całości wkładu własnego beneficjenta. To, jaka będzie ostatecznie wysokość udziału budżetu państwa w danych projektach lub typach projektów, zależy od instytucji zarządzającej danym programem

Chciałbym podkreślić, że bardzo mi zależy na tym, żeby nie było przypadków, że jakiś samorząd nie może skorzystać z polskiej części środków unijnych, bo nie jest w stanie wygenerować wkładu własnego. Równomierny rozwój Polski – który jest dla mnie jako ministra i całego rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego priorytetem – zależy w dużym stopniu od zdolności do realizacji projektów ze środków unijnych, własnych, ze wsparciem rządowym. A więc dobra współpraca samorządu z rządem to klucz do sukcesu.

Pieniądze to nie wszystko - Jarosław Fuchs Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.