Spis treści

Osoby zgłaszające się do punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych, by skorzystać z porady psychologa najczęściej wymagają pilnej pomocy. Do psychologa nie chodzi się z powodu chandry. Przeważnie udają się do niego osoby, które bardzo cierpią i mają kłopoty ze zwykłym funkcjonowaniem pośród ludzi. Dlatego słusznie trwa nowelizacja przepisów. W styczniu br. powstał projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Projekt przeszedł już etap konsultacji publicznych i zakończono jego opiniowanie. Dokument sprawdza w tej chwili Komisja Prawnicza, a aby mógł być ogłoszony, potrzebny jest już tylko podpis Ministra Zdrowia.

Pomoc psychologiczna w pandemii - krótkie przypomnienie

W czasie pandemii COVID-19 skierowanie nie było wymagane również do psychologa dla dorosłych. Stało się tak na wniosek ekspertów z dziedziny psychiatrii, którzy alarmowali wzrost na skutek pandemii poczucia lęku i niepokoju. Dostęp do wsparcia psychologicznego więc ułatwiono, znosząc tymczasowo wymóg skierowań do psychologów. Omawiana nowelizacja nie wprowadzi aż tak liberalnej zasady, jak to miało miejsce podczas pandemii, a dostęp do psychologów bez skierowania będzie ograniczony do centrów zdrowia psychicznego. Przy czym jest to program pilotażowy, a jego ewentualne dalsze funkcjonowanie będzie zależało od oceny skutków zmiany w zakresie dostępności do świadczeń psychologicznych. Po zakończeniu programu pilotażowego mają być wprowadzone zmiany systemowe. Pilotażowe zmiany przepisów mają wejść w życie 14 dni po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, co ma niedługo nastąpić.

Uwaga! W niedługim czasie, tak jak to było w czasie pandemii, będzie można skorzystać z psychologa bez skierowania.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

W ramach pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego uruchomionych zostanie 129 Centrów Zdrowia Psychicznego (https://czp.org.pl/). Pomoc psychologiczna i psychiatryczna będzie w nich dostępna bez zapisów i skierowań – wystarczy zgłosić się do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego w godzinach 8:00-18:00. Dyżurujący specjaliści przeprowadzą rozmowę i opracują wstępny plan leczenia.

W ramach oferowanej pomocy:

Pilne przypadki: Pomoc w ciągu 72 godzin, m.in.: wizyty u psychiatry, psychoterapia indywidualna lub grupowa, pobyt na oddziale dziennym, leczenie domowe.

Leczenie długoterminowe: Regularne wizyty u psychiatry, psychoterapia indywidualna lub grupowa, wsparcie psychoedukacyjne dla pacjentów i ich rodzin.

Współpraca ze szpitalami: W sytuacjach nagłych wymagających hospitalizacji, Centra zapewniają opiekę całodobową w placówkach partnerskich.

Z jakimi problemami do psychologa?

Psycholog zajmuje się badaniem psychologicznym, diagnozuje problem i kieruje na odpowiednie leczenie.

Psycholog nie zajmuje się terapią i nie zleca leczenia farmakologicznego (to robi psychiatra). Może jedynie na podstawie wywiadu z potrzebującym pomocy zdiagnozować problem i pokierować pacjenta do innych specjalistów. W praktyce najczęściej do psychiatrów i psychoterapeutów.

U psychologa możemy spodziewać się rozmowy, a niekiedy także testów psychologicznych, które potem są przez niego interpretowane. Jest on uprawniony do wydawania orzeczeń czy zaświadczeń na temat stanu zdrowia psychicznego.

Do psychologa warto zgłaszać się z bieżącymi problemami utrudniającymi codzienne funkcjonowanie, jak np. kłopoty w pracy, nieporozumienia w małżeństwie, apatia, brak chęci do życia, strata i żałoba. Obowiązuje zasada, że jeśli nie jesteśmy pewni jaki specjalista mógłby nam pomóc, warto zgłosić się właśnie do psychologa. Psycholog zdiagnozuje problem i skieruje na odpowiednie leczenie, np. na psychoterapię lub do psychiatry.

Pomoc bez skierowania w 120 placówkach

W Polsce funkcjonują Centra Zdrowia Psychicznego. Jest ich w całym kraju 120, a działają po to, aby osoby czujące się źle psychicznie mogły w nich dostać wsparcie – przez całą dobę i zupełnie za darmo. Pomoc, której udziela się w centrach, jest różna i zależy od stanu pacjenta. Niekiedy wystarczy porada specjalisty, innym razem w grę wchodzi umieszczenie chorego na szpitalnym oddziale dziennym, a nawet całodobowym. Placówki, o których mowa są przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia.

Jak znaleźć pobliską placówkę Centrum Zdrowia Psychicznego?

Najpierw trzeba wejść na stronę Pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego. Adres strony to https://czp.org.pl. Następnie należy wybrać zakładkę "Mapa" i znaleźć na mapie województwo, gdzie mieszkasz lub przebywasz. Potem trzeba kliknąć nazwę lub miejsce na mapie, a wyświetli się lista placówek wraz z danymi kontaktowymi. Aby uzyskać pomoc, możesz wcześniej zadzwonić, ale nie jest to konieczne. Możesz też po prostu zgłosić się pod wskazanym adresem i poproś o poradę. Skierowanie – nie zawsze potrzebne.

Gdzie szukać darmowej pomocy psychologicznej?

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem.

Inne świadczenia bez skierowania

W ramach korzystania ze świadczeń "na NFZ" pacjent do większości lekarzy specjalistów musi mieć skierowanie. Wyjątki od tej zasady:

ginekolog i położnik,

onkolog,

psychiatra,

wenerolog,

dentysta.

