500 plus na dentystę w Polsce? Płacisz na NFZ to Ci należy

Darmowe wizyty u dentysty

Z bezpłatnych usług stomatologicznych możemy korzystać tylko w gabinecie, który ma podpisany kontrakt z NFZ. Wtedy jest możliwa refundacja zabiegów, czyli otrzymanie częściowego lub całkowitego zwrotu kosztów związanych z leczeniem stomatologicznym. Każdy, to opłaca składkę zdrowotną może zyskać nawet 500 zł. W ramach NFZ możemy nie tylko leczyć zęby, ale również korzystać z usług opieki profilaktycznej, w tym skalingu. Biorąc pod uwagę cennik prywatnych usług stomatologicznych, za skaling trzeba zapłacić od 150 do 250 zł, a za przegląd jamy ustnej to od 80 zł do 100 zł. Czyli wykonując trzy razy w roku przegląd zębów i raz czyszczenie z kamienia na NFZ, można zaoszczędzić do 550 zł – wylicza infor.pl.

Jakie zabiegi stomatologiczne refunduje NFZ w 2024 roku?

W ramach refundowanych wizyt u dentysty, możemy m.in. usunąć kamień czy zrobić przegląd, aby sprawdzić czy nasze zęby oraz ich okolice w jamie ustnej są zdrowe. Wśród świadczeń znajdują się m.in.:

* Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej - 1 raz w roku kalendarzowym;

* Badanie lekarskie kontrolne - 3 razy w roku kalendarzowym, a w przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu nie częściej niż 1 raz na kwartał;

* Znieczulenie miejscowe powierzchniowe;

* Leczenie próchnicy powierzchniowej (z użyciem kompozytowych, chemoutwardzalnych plomb - nie ma już wypełnień z toksycznego amalgamatu);

* Leczenie endodontyczne (tzw. kanałowe) zęba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzelą miazgi - świadczenie to u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. A u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych. Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

* Leczenie endodontyczne (tzw. kanałowe) z wypełnieniem 2 kanałów - Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.

* Leczenie endodontyczne (kanałowe) z wypełnieniem 3 kanałów - nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba. Świadczenie to jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.

* Usunięcie zęba jednokorzeniowego i wielokorzeniowego (także chirurgicznie) - ale bez znieczulenia;

* Usunięcie złogów nazębnych (tzw. kamienia) z 1/2 łuku zębowego - 1 raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.

* Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów - to świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu, nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy, w obrębie całego uzębienia.

* Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami - świadczenie to obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej, 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).

* Naprawa protezy - 1 raz na 2 lata;

* Leczenie i profilaktyka zębów mlecznych i stałych dzieci i młodzieży do 18 roku życia,

* Leczenie ortodontyczne dzieci do 12 roku życia.

Ważne!

Gdy korzystamy z usług dentysty, który ma umowę z NFZ i decydujemy się na opisywane tu świadczenia refundowane, to nie ma możliwości dopłacania do standardu wyższego niż oferuje NFZ. Czyli np. nie można dopłacić za znieczulenie przy wyrywaniu zęba.

