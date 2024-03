Rewolucja w składce zdrowotnej. Polacy zaoszczędzą nawet 2400 zł

Co z podatkiem od aut spalinowych. Ta decyzja uszczęśliwi kierowców!

Przed wprowadzeniem Polskiego Ładu składka zdrowotna wynosiła 9 proc. tzw. podstawy wymiaru, ale jednocześnie większość tej kwoty (7,75 proc. podstawy wymiaru) można było odliczyć od podatku. Przedsiębiorcy płacili od kwoty 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku, niezależnie od wysokości dochodu. W 2021 r. podstawa wymiaru wynosiła 4242,38 zł, a więc składka zdrowotna była równa 381,81 zł.

"Problem w tym, że powrót do tych starych zasad oznaczałby dziurę w budżecie NFZ na ok. 10 mld zł w 2025 r. O tyle więc dodatkowo trzeba by zwiększyć dotacje z budżetu na zdrowie"-informuje wyborcza.biz.

Polski Ład przyniósł ogromne podwyżki

Polski Ład przyniósł ogromne podwyżki dla przedsiębiorców. Zgodnie z nowymi zasadami nie można już odliczyć jej od podatku. W zamian za to wzrosła kwota wolna i stawka podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej. Pracownicy, emeryci, zleceniobiorcy z dochodami poniżej 120 tys. zł w skali roku zyskali na takim rozwiązaniu.

W 2024 roku duży ZUS dla osób rozliczających się według skali podatkowej lub podatku liniowego będzie kosztować co najmniej 1982,05 zł, gdyż do 1600,27 zł trzeba doliczyć jeszcze 381,78 zł składki zdrowotnej.

To oznacza wzrost o około 133 proc. w porównaniu z 2015 rokiem. Warto jednak pamiętać, że składka zdrowotna na poziomie 381,78 zł to minimum w 2024 r. Po zmianach składka zdrowotna nie ma limitu dla podatników rozliczających się na skali podatkowej lub podatku liniowym, podstawę stanowi dochód z działalności i w żadnej części nie jest odliczana od podatku.

Trzy warianty składki zdrowotnej. To rozpatruje rząd

każdy przedsiębiorca będzie mógł przejść na ryczałt albo nadal rozliczać składkę zdrowotną od dochodu

zaliczanie w przypadku najmniejszych firm kwoty wolnej przy składce zdrowotnej

umożliwienie mikroprzedsiębiorcom na skali i liniówce rozliczenia ryczałtowego składki zdrowotnej.

Jak informuje wyborcza.biz, ministerstwo finansów rozpatruje trzy powyższe warianty. Co one oznaczają w praktyce?

Jak wyjaśnia portal powołując się na resort "mikroprzedsiębiorca na skali płaci na zdrowie 9 proc. dochodu, a ktoś na podatku liniowym 4,9 proc. dochodu". Jak czytamy, "w rządzie rozważany jest wariant, aby w przypadku mikroprzedsiębiorców te progi obniżyć o ok. 2 pkt proc. A więc na skali płaciłoby się na zdrowie 7 proc. dochodu, a na podatku liniowym 2,9 proc. dochodu".

"Przy takim rozwiązaniu ktoś na skali, kto ma 10 tys. zł dochodu miesięcznie i płaci dziś 900 zł składki zdrowotnej (9 proc.), po zmianie płaciłby 700 zł (7 proc.). Rocznie przyniosłoby to 2,4 tys. zł oszczędności"-wylicza wyborcza.biz.

Portal informuje też, że od stycznia 2025 nie będzie naliczana składka zdrowotna od sprzedaży środków trwałych i nieruchomości gruntowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej.

"Teraz mamy sytuację taką, że przy sprzedaży auta dochód z tej transakcji wlicza się do zwiększenia podstawy składki zdrowotnej. Po zmianie, jak rozumiem, od dochodów z tej transakcji nie będziemy płacić składki zdrowotnej"- mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, cytowany przez wyborcza.biz.

Kozłowski dodaje, że "w przypadku, gdy umożliwimy przedsiębiorcom na skali i na liniówce ryczałtowe rozliczenie składki zdrowotnej, to jednocześnie musielibyśmy inaczej ten ryczałt naliczać". Jak wyjaśnia, obecne rozwiązania są bowiem korzystne dla tych, którzy mają liczoną składkę od przychodu i mają wysoką rentowność.

"Ktoś kto ma wysokie koszty i niską rentowność, a tak jest np. w handlu, to na obecnych rozwiązaniach ryczałtowych nie korzysta i takim osobom bardziej opłaca się liczenie składki zdrowotnej od dochodu. Według niego dobrym rozwiązaniem byłoby więc liczenie ryczałtu nie tylko od przychodu jak jest dziś, ale też od dochodu. Oczywiście kwestią do dyskusji jest, jak wysokie powinny być progi dochodowe przy tym rozwiązaniu"- stwierdza Kozłowski w wyborcza.biz.

