Finansowanie in vitro z budżetu państwa w 2024 roku

Program będzie trwał od 1 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2028 r. Każdego roku na jego realizację rząd przeznaczy 500 mln zł, w sumie łącznie 2,5 mld zł. Założenia programu podała minister zdrowia Izabela Leszczyna. Rząd nie zamierza uzależniać dostępu do programu in vitro tym, czy dana para korzystała wcześniej z jakichkolwiek innych programów finansowanych: bądź z samorządów, bądź wcześniejszego programu rządowego.

Założenia programu in vitro w Polsce

Program obejmuje sześć indywidualnych procedur wspomaganego rozrodu - w tym do czterech cykli zapłodnienia własnymi komórkami rozrodczymi lub dawstwem nasienia, do dwóch cykli zapłodnienia z oocytami od dawczyń - z możliwością zapłodnienia sześciu komórek rozrodczych w ramach jednego cyklu i do sześciu cykli z dawstwem nasienia.

Jakie kryteria trzeba spełnić w programie in vitro?

Program in vitro obejmuje pary ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną niepłodnością w ciągu dwunastu miesięcy przed zgłoszeniem do programu. innym kryterium jest bycie w związku małżeńskim lub bycie parą we wspólnym pożyciu. Kwalifikacją do programu jest też wiek kobiety - do 42. roku życia dla kobiet korzystających z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia i do 45. roku życia dla kobiet korzystających z dawstwa oocytów lub zarodka. Limit wieku dla mężczyzn, którzy mogą skorzystać z tej metody leczenia, to 55. rok życia. Program in vitro wprowadza także nowość, która nie miała finansowania publicznego. Chodzi o pobieranie i przechowywanie gamet od pacjentów przed lub w trakcie leczenia onkologicznego. Będą mogły z tego skorzystać kobiety do 40. roku życia i mężczyźni do 45. roku życia.

Co to jest in vitro? Na czym polega sztuczne zapłodnienie?

Sztuczne zapłodnienie in vitro to zapłodnienie pozaustrojowe. Gdy wszelki inne metody leczenia niepłodności zawodzą, in vitro może być jedyną szansą dla pary, by kobieta zaszła w ciążę. In vitro polega na doprowadzeniu do zapłodnienia komórki jajowej w warunkach laboratoryjnych. Gdy zaczyna ona się dzielić, zarodek przenoszony jest do ciała matki, a ciąża przebiega dalej w sposób naturalny.

