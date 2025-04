Zakaz eksportu drobiu z Polski? Decyzja KE i jej potencjalne konsekwencje

Komisja Europejska (KE) planuje wprowadzić od piątku, 11 kwietnia, zakaz sprowadzania drobiu z Polski, ze względu na liczne ogniska ptasiej grypy. Informację tę nieoficjalnie podała wyborcza.biz. Od początku roku w Polsce wykryto już ponad 75 nowych ognisk tej choroby.

Trwają intensywne negocjacje między polskim resortem rolnictwa a KE, mające na celu ustalenie zakresu zakazu handlu polskim mięsem drobiowym. Początkowo KE zamierzała objąć zakazem cały kraj, jednak obecnie rozważane jest objęcie nim jedynie Wielkopolski, regionu kluczowego dla polskiego drobiarstwa, położonego blisko zachodnich sąsiadów.

Wielkopolska na celowniku – dlaczego ten region jest kluczowy i jakie straty poniesie branża?

Wielkopolska, obok północnego Mazowsza (okolice Żuromina i Mławy), odpowiada za ponad 40% całej produkcji drobiu w Polsce. Wielkopolska specjalizuje się głównie w hodowli kurcząt na mięso. Natomiast powiaty żuromiński i mławski są znaczącym ośrodkiem produkcji jaj wylęgowych i piskląt, które są kluczowe dla przyszłości branży.

Dariusz Goszczyński, prezes Krajowej Rady Drobiarskiej Izby Gospodarczej, podkreśla, że nawet ograniczenie zakazu do Wielkopolski będzie miało dramatyczne konsekwencje dla całego polskiego drobiarstwa.

– Ptasia grypa atakuje od lat różne kraje w różnym natężeniu, ale nigdy dotychczas Komisja Europejska nie wprowadzała restrykcji na taką skalę. Konsekwencje będą straszne, straty pójdą w miliardy złotych – ocenia Goszczyński.

Polska potęgą drobiarską – jak kraj stał się liderem w produkcji i eksporcie drobiu w UE?

Polska jest liderem Unii Europejskiej w produkcji i eksporcie drobiu. Żadna inna branża w Polsce nie odnotowała tak spektakularnego rozwoju jak drobiarstwo. Od czasu akcesji do UE, Polska przekształciła się z mało znaczącego dostawcy w drobiową potęgę. Przed 2004 rokiem kraj zajmował miejsce w drugiej dziesiątce europejskich producentów, a obecnie jest numerem 1.

Do bieżącego roku produkcja w Polsce rosła o 10% rocznie. W zeszłym roku wyprodukowano 3,5 mln ton mięsa drobiowego, z czego ponad 2 mln ton wyeksportowano (ponad 60%). Większość eksportu trafiła do krajów Unii Europejskiej (69%), a reszta do państw trzecich, głównie do Wielkiej Brytanii. Wartość eksportu przekroczyła w zeszłym roku 5 mld euro.

Konsekwencje dla konsumentów i branży – co zakaz oznacza dla cen i przyszłości polskiego drobiarstwa?

Zakaz eksportu, nawet tymczasowy, będzie miał poważne konsekwencje dla polskiej branży drobiarskiej. Jak podkreśla prezes Goszczyński, w połączeniu z zakazem zasiedlania kurników nowymi pisklętami, konieczna będzie utylizacja milionów jaj gotowych do wylęgu, opróżnienie kurników i wstrzymanie produkcji na wiele miesięcy. Polska może stracić swoją pozycję na rynkach światowych, którą budowała z takim trudem, a na jej miejsce wejdą inni dostawcy. Zerwaniu ulegną łańcuchy dostaw. Dla krajowych konsumentów może to oznaczać krótkotrwałe obniżki cen mięsa drobiowego w sklepach, ze względu na konieczność skonsumowania w kraju nadwyżki przeznaczonej na eksport. Jednak w dłuższej perspektywie, po zniesieniu zakazu i rozpoczęciu odbudowy produkcji, ceny mogą wzrosnąć.

Ptasia grypa pojawia się w Europie co kilka lat, zwykle w okresie migracji dzikich ptaków, powodując problemy dla hodowców. Wirus H5N8, wywołujący chorobę, jest bardzo groźny dla ptaków, ale bezpieczny dla ludzi. Wykrycie wirusa w stadzie drobiu oznacza konieczność wybicia całego stada i zakaz produkcji w kurniku przez trzy miesiące.

Decyzja Komisji Europejskiej o potencjalnym zakazie eksportu polskiego drobiu z powodu ptasiej grypy stanowi poważne zagrożenie dla polskiej gospodarki. Konsekwencje mogą być odczuwalne zarówno dla producentów, jak i konsumentów. Polska, jako lider w produkcji i eksporcie drobiu w UE, musi podjąć wszelkie możliwe działania, aby zminimalizować negatywny wpływ tej decyzji i utrzymać swoją pozycję na rynku.