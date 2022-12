Kartki na żywność w Rosji. Wyciekło zdjęcie

O kartkach na żywność w Rosji była mowa już w połowie tego roku. Wtedy to wspomniał o nich rosyjski wiceminister przemysłu i handlu Wiktor Jewtuchow. Tłumaczył on, że takie działanie pozwoli Rosjanom na kupowanie towarów za ok. 1600 rubli. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce tak będzie wyglądać rzeczywistość w Rosji.

W wyniku działań zbrojnych na terenie Ukrainy, na Rosję spadła fala sankcji, a te z kolei przyczyniły się do pogorszenia sytuacji gospodarczej. Obecnie jest ona na tyle słaba, że Putin może chcieć wprowadzić kartki na żywność. Jeden z pracowników drukarni w Tule, zlokalizowanej w podmorskim Zagłębiu Węglowym zamieścił w internecie zdjęcie drukowanych kartek wraz z filmem wideo z całego procesu. Kartki miałyby obejmować produkty mięsne, mleczne, ryby oraz sól. Po wycieku zdjęcia, rosyjski resort wypowiedział się w tej sprawie, tłumacząc, że aktualnie ministerstwo “pracuje nad aktualizacją dokumentów dotyczących zaopatrzenia ludności w żywność i produkty nieżywnościowe”.

Obecnie Unia Europejska finalizuje prace nad dziewiątym pakietem sankcji przeciwko Rosji za jej agresję na Ukrainę, o czym poinformował we wtorek dziennikarzy stały przedstawiciel RP przy UE Andrzej Sadoś.

