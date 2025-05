Rząd dopłaci do mieszkania funkcjonariuszom: Do 1800 zł na wynajem i zwrot kosztów dojazdu

Rekordowy zysk netto Grupy PZU

W opublikowanym w czwartek raporcie, PZU poinformowało, że zysk netto Grupy przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1 mld 760 mln zł. To znaczący wzrost w porównaniu do 1 mld 254 mln zł w pierwszym kwartale 2024 roku, co oznacza skok o 506 mln zł. Wynik finansowy netto Grupy PZU w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2025 r. wyniósł 3 mld 436 mln zł i był wyższy o 19% od wyniku netto za analogiczny okres roku poprzedniego.

Spółka poinformowała również o wzroście wskaźnika aROE przypadającego jednostce dominującej (PZU). Za okres od 1 stycznia do 31 marca br. wyniósł on 22,4%, co oznacza wzrost o 5,3 pp. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Zysk netto grupy PZU w pierwszym kwartale 2025 roku wzrósł 40% rok do roku i 5% w ujęciu kwartalnym.

Przychody z ubezpieczeń wyniosły 7 mld 533 mln zł, co oznacza wzrost o 7% rok do roku i spadek o 1% w ujęciu kwartalnym. Koszty usług ubezpieczenia wyniosły 6 mld 79 mln zł, co oznacza wzrost o 4% rok do roku i 4% kwartalnie. Wynik z usług ubezpieczenia wyniósł w I kwartale 1 mld 251 mln zł, czyli wzrósł o 59% w ujęciu rocznym i 2% kwartalnie.

Czynniki wpływające na wynik operacyjny

PZU wyjaśniło, że na zmianę wyniku operacyjnego Grupy w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca br., w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, miały wpływ następujące elementy:

Wyższa rentowność w segmencie ubezpieczeń masowych majątkowych – wzrost wyniku z usług ubezpieczenia zarówno w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, jak i komunikacyjnych.

Wzrost zysku z działalności operacyjnej w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych majątkowych, głównie w wyniku poprawy r/r wyniku z usług ubezpieczenia w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych.

Wyższy wynik z działalności operacyjnej w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych na życie, szczególnie w efekcie wzrostu wyniku z usług ubezpieczenia, jak i wyższego wyniku z inwestycji alokowanego do segmentu.

Wyższe wyniki w segmencie działalności bankowej, w szczególności ze względu na wzrost wyniku odsetkowego w Pekao, w efekcie wyższych wolumenów kredytowych oraz wyższej marży odsetkowej. Efekt został częściowo skompensowany wyższymi kosztami działalności, w szczególności kosztami osobowymi oraz wyższym poziomem opłat do BFG.

Wzrost wyniku z działalności operacyjnej w segmencie inwestycje w związku z dodatnim wpływem przejściowych różnic kursowych od instrumentów zabezpieczających portfel nieruchomości oraz wyższym wynikiem akcji notowanych, w szczególności ze względu na silniejszy wzrost indeksów giełdowych.

Wyższy wynik w segmencie krajów bałtyckich spowodowany wyższym wynikiem z usług ubezpieczenia ze względu na rosnący poziom przychodów z ubezpieczeń, przewyższający wzrost kosztów usług ubezpieczenia.