QUIZ PRL. Afery w PRL. Tymi skandalami żyła cała Polska! Pamiętasz je?

Największe afery były niewiarygodnymi przekrętami, w których uczestniczyła wierchuszka władzy. Inna kategoria to niezwykłe ucieczki z PRL, których nie udało się utrzymać w tajemnicy. A to ktoś pokonał Bałtyk kajakiem, to znowu zwinął wojskowy samolot i poleciał na Tempelhof. Lata 80. Obfitowały w „aferki” polegające na demolowaniu hoteli przez zalane gwiazdy muzyki. Ta kategoria mogłaby zostać zaliczona do afer, które trudniej było rozdmuchać niż zgasić, gdyby nie wyczyn gitarzysty z Lady Pank. Ów muzyk, dla kolegów Janek, zareagował na ordynarne zaczepki grupki chłopaków stojących pod sceną, pokazując im swoje rockowe narządy. Dym był na całą Polskę i jak dotąd nikt mistrzowi nie dorównał.