Quiz PRL: Katar, kaszel, ból głowy. Jak leczono się w PRL-u? Rozwiąż quiz i przenieś się w czasie

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2025-09-14 8:01

W czasach PRL-u nie było internetu do sprawdzania objawów, a kolejki do lekarza mogły trwać godzinami. Jak sobie radzili nasi rodzice i dziadkowie z najprostszymi dolegliwościami? Medycyna PRL-u to fascynujące połączenie babcinych receptur, legendarnych leków i systemu, w którym tabletki z krzyżykiem można było kupić w kiosku z gazetami!

  • Legendarne leki PRL-u: tabletki z krzyżykiem, Pabialgina, Vibovit i inne kultowe preparaty dostępne w każdej aptece
  • Babcine recepty: syrop z cebuli, kwaśne skarpetki, gęsi smalec i inne domowe sposoby na każdą dolegliwość
  • System kolejek: zapisy "na zeszyt", przychodnie rejonowe i wielogodzinne oczekiwanie na wizytę
  • Szpiegowskie tajemnice: wywiad PRL kradł receptury leków z zachodnich koncernów farmaceutycznych

Quiz PRL: Katar, kaszel, ból głowy. Jak leczono się w PRL-u? Rozwiąż quiz i przenieś się w czasie

W naszym zabawowym cyklu QUIZY SE tym razem QUIZ z czasów PRL, który sprawdzi czy znasz fenacetynę sprzedawaną w kioskach, pamiętasz kogel-mogel na chrypkę i wiesz jak wyglądały wizyty w mobilnych dentobusach - odkryj nostalgiczne sekrety medycyny minionej epoki!

Leki PRL które pamiętają wszyscy

Na początek krótka rozgrzewka. Które z tych stwierdzeń o lekach z PRL-u są prawdziwe?

A) Tabletki z krzyżykiem można było kupić w kioskach z gazetami

B) Pabialgina była popularna na bóle menstruacyjne

C) Vibovit dzieci jadły na sucho zamiast rozpuszczać w wodzie

D) Wszystkie powyższe

Odpowiedź: D - wszystkie!

Tabletki z krzyżykiem to prawdziwa ikona medycyny PRL-u. Zawierały fenacetynę, kofeinę i kwas acetylosalicylowy. Produkowane w polskich zakładach farmaceutycznych w ilości setek milionów opakowań rocznie, były tak popularne, że sprzedawano je nie tylko w aptekach, ale także w kioskach. Paradoksalnie fenacetynę wycofano z Polski dopiero w 1996 roku jako toksyczną i rakotwórczą.

Pabialgina z aminofenazonem i allobarbitalem była kultowym lekiem przeciwbólowym, szczególnie dla kobiet. Vibovit - musująca witamina z lat 80. - dziś ma 20 proc. udziału w czeskim rynku witamin.

Domowe sposoby leczenia w PRL

Pytanie na drugą nóżkę: Co było podstawą domowej apteczki w czasach PRL-u?

A) Gęsi smalec i miód naturalny

B) Anginka na parapecie i suszone zioła na strychu

C) Cebula, czosnek i ocet spirytusowy

D) Wszystko wymienione wyżej

Odpowiedź: D - oczywiście! 

Każdy dom w PRL-u miał swoją naturalną apteczkę. Syrop z cebuli to był król domowych leków - dwie cebule pokrojone i wymieszane z cukrem, odstawione na 3 godziny. Wzbogacany miodem i cytryną pomagał na każdy kaszel.

Rozgrzewające skarpetki to legendarny sposób na gorączkę - łyżka octu spirytusowego na litr przegotowanej wody, bawełniane podkolanówki namoczone w roztworze i założone na nogi na 20 minut. Albo ziarno gorczycy do skarpetek i pod kołdrę. W każdym domu był woreczek z gorczycą, który stosowano na bóle reumatyczne. 

Anginka (pelargonia pachnąca) rosła na każdym parapecie - liść zwinięty w kulkę i włożony do nosa udrażniał zatokę. Gęsi smalec służył do nacierania klatki piersiowej, a kogel-mogel z surowego żółtka, cukru i miodu łagodził chrypkę.

System opieki zdrowotnej w PRL

Jak wyglądały wizyty u lekarza w czasach PRL-u? Podstawą był system rejonizacji - każdy obywatel był przypisany do konkretnej przychodni. Zapisy odbywały się "na zeszyt" - pacjenci wpisywali się już od wczesnych godzin porannych, tworząc nieformalne kolejki przed przychodniami.

Quiz: Czy wiesz, że...?

  • Rolnicy indywidualni dopiero od 1972 roku mieli prawo do bezpłatnej opieki medycznej
  • Wywiad PRL prowadził tajne operacje "Biopol", "Axon" i "Doksa" - kradł technologie produkcji leków z zachodnich koncernów
  • Polscy turyści przemycali Biseptol do Rumunii, gdzie kobiety myślały, że to środek antykoncepcyjny

Ciekawostki o medycynie PRL

Medycyna PRL-u kryje fascynujące sekrety! Polska była 10. największym producentem leków na świecie w 1969 roku. Departament I MSW prowadził szpiegowskie operacje farmaceutyczne, kradnąc technologie produkcji najnowszych leków przeciwnowotworowych od szwajcarskich firm Sandoz i Ciba-Geigy.

Dentobusy - mobilne gabinety stomatologiczne - jeździły po wsiach, zatrzymując się na miesiące w jednej miejscowości. W sanatorium nie tylko się leczono, ale i bawiono - wieczorem "fajfy albo dancing" były standardem.

Sprawdź swoją wiedzę: Czy pamiętasz pomarańczowe tabletki Chlorchinaldin o charakterystycznym "kakaowym" smaku? A może wiesz, że Aviomarin był nieodłącznym towarzyszem każdej wycieczki autokarowej?

Leczenie w PRL-u to niezwykły rozdział polskiej historii - od babcinych receptur po szpiegowskie operacje farmaceutyczne. Ten nostalgiczny quiz przenosi nas do czasów, gdy medycyna opierała się na tradycji, kolejkach i niezwykłej kreatywności zwykłych ludzi.

Quiz PRL: Katar, kaszel, ból głowy. Jak leczono się w PRL-u? Rozwiąż quiz i przenieś się w czasie

Polecany artykuł:

QUIZ PRL: Wódka walutą, bimbrownictwo oporem. Fenomen kultury picia w PRL-u
Quiz PRL: Katar, kaszel, ból głowy. Jak leczono się w PRL-u? Rozwiąż quiz i przenieś się w czasie
Pytanie 1 z 15
Jak nazywały się szklane naczynia używane do leczenia infekcji dróg oddechowy?
Quiz PRL: Katar, kaszel, ból głowy. Jak leczono się w PRL-u? Rozwiąż quiz i przenieś się w czasie

GALERIA. Służba zdrowia w czasach PRL-u. Unikalna kolekcja zdjęć z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Quiz PRL: Katar, kaszel, ból głowy. Jak leczono się w PRL-u? Rozwiąż quiz i przenieś się w czasie
21 zdjęć
Najwspanialsze wynalazki PRL-u. Kreatywność Polaków nie znała granic!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZY SE
QUIZ
PRL