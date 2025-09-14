Legendarne leki PRL-u: tabletki z krzyżykiem, Pabialgina, Vibovit i inne kultowe preparaty dostępne w każdej aptece

W naszym zabawowym cyklu QUIZY SE tym razem QUIZ z czasów PRL, który sprawdzi czy znasz fenacetynę sprzedawaną w kioskach, pamiętasz kogel-mogel na chrypkę i wiesz jak wyglądały wizyty w mobilnych dentobusach - odkryj nostalgiczne sekrety medycyny minionej epoki!

Leki PRL które pamiętają wszyscy

Na początek krótka rozgrzewka. Które z tych stwierdzeń o lekach z PRL-u są prawdziwe?

A) Tabletki z krzyżykiem można było kupić w kioskach z gazetami

B) Pabialgina była popularna na bóle menstruacyjne

C) Vibovit dzieci jadły na sucho zamiast rozpuszczać w wodzie

D) Wszystkie powyższe

Odpowiedź: D - wszystkie!

Tabletki z krzyżykiem to prawdziwa ikona medycyny PRL-u. Zawierały fenacetynę, kofeinę i kwas acetylosalicylowy. Produkowane w polskich zakładach farmaceutycznych w ilości setek milionów opakowań rocznie, były tak popularne, że sprzedawano je nie tylko w aptekach, ale także w kioskach. Paradoksalnie fenacetynę wycofano z Polski dopiero w 1996 roku jako toksyczną i rakotwórczą.

Pabialgina z aminofenazonem i allobarbitalem była kultowym lekiem przeciwbólowym, szczególnie dla kobiet. Vibovit - musująca witamina z lat 80. - dziś ma 20 proc. udziału w czeskim rynku witamin.

Domowe sposoby leczenia w PRL

Pytanie na drugą nóżkę: Co było podstawą domowej apteczki w czasach PRL-u?

A) Gęsi smalec i miód naturalny

B) Anginka na parapecie i suszone zioła na strychu

C) Cebula, czosnek i ocet spirytusowy

D) Wszystko wymienione wyżej

Odpowiedź: D - oczywiście!

Każdy dom w PRL-u miał swoją naturalną apteczkę. Syrop z cebuli to był król domowych leków - dwie cebule pokrojone i wymieszane z cukrem, odstawione na 3 godziny. Wzbogacany miodem i cytryną pomagał na każdy kaszel.

Rozgrzewające skarpetki to legendarny sposób na gorączkę - łyżka octu spirytusowego na litr przegotowanej wody, bawełniane podkolanówki namoczone w roztworze i założone na nogi na 20 minut. Albo ziarno gorczycy do skarpetek i pod kołdrę. W każdym domu był woreczek z gorczycą, który stosowano na bóle reumatyczne.

Anginka (pelargonia pachnąca) rosła na każdym parapecie - liść zwinięty w kulkę i włożony do nosa udrażniał zatokę. Gęsi smalec służył do nacierania klatki piersiowej, a kogel-mogel z surowego żółtka, cukru i miodu łagodził chrypkę.

System opieki zdrowotnej w PRL

Jak wyglądały wizyty u lekarza w czasach PRL-u? Podstawą był system rejonizacji - każdy obywatel był przypisany do konkretnej przychodni. Zapisy odbywały się "na zeszyt" - pacjenci wpisywali się już od wczesnych godzin porannych, tworząc nieformalne kolejki przed przychodniami.

Quiz: Czy wiesz, że...?

Rolnicy indywidualni dopiero od 1972 roku mieli prawo do bezpłatnej opieki medycznej

Wywiad PRL prowadził tajne operacje "Biopol", "Axon" i "Doksa" - kradł technologie produkcji leków z zachodnich koncernów

Polscy turyści przemycali Biseptol do Rumunii, gdzie kobiety myślały, że to środek antykoncepcyjny

Ciekawostki o medycynie PRL

Medycyna PRL-u kryje fascynujące sekrety! Polska była 10. największym producentem leków na świecie w 1969 roku. Departament I MSW prowadził szpiegowskie operacje farmaceutyczne, kradnąc technologie produkcji najnowszych leków przeciwnowotworowych od szwajcarskich firm Sandoz i Ciba-Geigy.

Dentobusy - mobilne gabinety stomatologiczne - jeździły po wsiach, zatrzymując się na miesiące w jednej miejscowości. W sanatorium nie tylko się leczono, ale i bawiono - wieczorem "fajfy albo dancing" były standardem.

Sprawdź swoją wiedzę: Czy pamiętasz pomarańczowe tabletki Chlorchinaldin o charakterystycznym "kakaowym" smaku? A może wiesz, że Aviomarin był nieodłącznym towarzyszem każdej wycieczki autokarowej?

Leczenie w PRL-u to niezwykły rozdział polskiej historii - od babcinych receptur po szpiegowskie operacje farmaceutyczne. Ten nostalgiczny quiz przenosi nas do czasów, gdy medycyna opierała się na tradycji, kolejkach i niezwykłej kreatywności zwykłych ludzi.

