Po II wojnie światowej komiksy w PRL były postrzegane przez władze komunistyczne jako forma kultury zachodniej, która zagrażała socjalistycznej ideologii. W latach 1945-1956, komiksy były marginalizowane w prasie i wydawnictwach.

W 1957 roku, z okazji wystrzelenia przez ZSRR pierwszego satelity Sputnik 1, w Świecie Młodych ukazał się pierwszy odcinek komiksu „Tytus, Romek i A'Tomek w kosmosie” autorstwa Henryka Jerzego Chmielewskiego, znanego jako Papcio Chmiel. Komiks opowiadał o przygodach trzech przyjaciół: Tytusa, Romka i A'Tomka, którzy zostali wysłani w kosmos. Komiks okazał się ogromnym sukcesem. Był czytany przez dzieci i dorosłych, a jego bohaterowie szybko stali się kultowymi postaciami polskiej popkultury. „Tytus, Romek i A'Tomek” to do dziś najpopularniejsza polska seria komiksowa, która doczekała się ponad 40 albumów.

Złote lata polskiego komiksu zaczęły się po gomułkowskiej odwilży 1968 r. od serii „Kapitan Żbik” wydawanej przez Sport i Turystykę na zlecenie Milicji Obywatelskiej. Komiks zawdzięczał swój sukces doskonałym rysunkom Grzegorza Rosińskiego oraz świetnym scenariuszom Wandy Falkowskiej i Barbary Seidler, dziennikarek Polityki.

Początek lat 70. XX w. to wysyp najlepszych polskich komiksów dla młodych czytelników: „Kapitan Kloss”, „Janosik”, „Kajko i Kokosz”, „Skąd się bierze woda sodowa”, „Jonka, Jonek i Kleks”, „Binio Bill”. Drukowano je w milionowych nakładach, były tak popularne. Komiksy w odcinkach wychodziły również na łamach Świata Młodych i Wieczoru Wybrzeża. Były też komiksy dla dorosłych świetne graficznie „Funky Koval” oraz „Skradziony Skarb” wydawane w latach 80. XX w.

Dzisiaj komiksy z czasów PRL-u kosztują krocie. Kolekcjonerski zbiór 144 archiwalnych „Żbików” został wystawiony na sprzedaż za 44 444,44 zł. Na aukcji we wrześniu 2023 r. oryginalne plansze serii „Tytus, Romek i A'Tomek” Henryka J. Chmielewskiego osiągnęły 17 000 zł za egzemplarz, zaś arkusze "Kajka i Kokosza" Janusza Christy „chodzą” po 3 tys. zł. Kultowe komiksy PRL po prostu rządzą!

Dla tych co cenią sobie polska popkulturę nasz QUIZ PRL. KOMIKSY w PRL-u, PRL w KOMIKSIE. będzie łatwy. Pozostali muszą się postarać, by zdobyć 5/10. Zatem do dzieła!

QUIZ PRL. Komiksy w PRL-u, PRL w komiksie. Kultowe komiksy PRL, które każdy powinien znać Pytanie 1 z 11 Smok, a właściwie smoczek, pojawia się w komiksie: Kapitan Żbik Tytus, Romek i A'Tomek Kajko i Kokosz Dalej