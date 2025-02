Trzy lata wojny na Ukrainie. PKB Rosji rośnie, brakuje rąk do pracy

Jak obniżyć cenę leków. Jest na to prosty sposób. Kto może skorzystać z ulgi na leki

QUIZ PRL. Miłosne hity Polski Ludowej. W PRL to nucili zakochani. Pamiętasz je?

W naszej cyklicznej zabawie QUIZY SE tym razem romantyczny QUIZ z czasów PRL, a w nim 15 pytań tylko dla prawdziwych znawców muzyki rozrywkowej PRL-u. Zapraszamy w sentymentalną podróż do czasów, gdy miłosne wyznania płynęły z czarno-białych telewizorów, a pod blokami zakochani wymieniali kasety magnetofonowe z najnowszymi przebojami. Sprawdź, czy pamiętasz teksty, które wtedy znali wszyscy, i melodie, przy których rodziły się uczucia trwalsze niż PRL!

Mistrzowie miłosnych wyznań

Czerwone Gitary śpiewały o "historii jednej znajomości" rozpoczynającej się szumem morza i śpiewem ptaków. Krzysztof Krawczyk zachęcał ukochaną, by "wróciła do niego". Andrzej Dąbrowski przekonywał, że "do zakochania jeden krok". Każdy z nich opowiadał historie, w których odnajdywały się kolejne pokolenia zakochanych.

Królowe romantycznych ballad

Anna Jantar prosiła "tylko o taniec", podczas gdy Alicja Majewska wypatrywała białego żagla na horyzoncie. Urszula marzyła o miłości wśród dmuchawców, a Krystyna Prońko znalazła "lek na całe zło". Te niezwykłe artystki potrafiły przejmująco zinterpretować najgłębsze uczucia i tęsknoty.

Przeboje, które przetrwały próbę czasu

Czy wiecie, że "Oczarowanie" Zbigniewa Wodeckiego do dziś jest często granym pierwszym tańcem na weselach? A "szabadabada" z piosenki o "kraju zakochanych" weszło na stałe do języka potocznego jako synonim miłosnego szczęścia? Te utwory, mimo upływu lat, wciąż potrafią rozczulać i bawić kolejne pokolenia.

Sprawdź swoją znajomość miłosnych hitów!

Przygotowaliśmy dla Was quiz, który przypomni najpiękniejsze momenty polskiej muzyki rozrywkowej czasów PRL. Sprawdźcie, czy pamiętacie teksty, wykonawców i okoliczności powstania tych niezapomnianych utworów. Czy uda Wam się zdobyć komplet punktów? Już przy trzecim pytaniu mogą być problemy...

Zabierzcie się z nami w sentymentalną podróż do czasów, gdy o miłości pisali najwięksi poeci i poetki, a utwory o uczuciach nuciła cała Polska. Powodzenia!

QUIZ PRL. Miłosne hity Polski Ludowej. W PRL-u to nucili zakochani

QUIZ PRL. Miłosne hity Polski Ludowej. W PRL-u to nucili zakochani Pytanie 1 z 15 Dokończ słowa piosenki śpiewanej przez Marię Koterbską: „Serduszko puka w rytmie cza cza/ miłości szuka w rytmie cza cza/ pocałuj miły w rytmie czacza…” inaczej w końcu szlag strzeli mnie już nie mam siły przed kochaniem bronić się nie ma tu siły, żeby powstrzymała Cię Następne pytanie

Najwięksi amanci PRL. Historia z Koprem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tak wyglądał SYLWESTER w PRL. WÓDKA zamiast SZAMPANA i WPADKA Krystyny Loski. Historia z Koprem