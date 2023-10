Dojazd do pracy to już część pracy? Firmy powinny za to dodatkowo płacić?

QUIZ PRL. Nie tylko Gierek. Czy pamiętasz grube ryby PRL?

Elitarna grupa sprawująca władzę w Polsce Ludowej liczyła 30-40 osób. Aparatczyków w garniturach szytych na miarę u krawców, którzy potem mawiali: „A wiesz pan, komu te ręce butonierkę osobiście obrębiały?”. No i okazywało się, że obrębiane dziurki oraz butonierki należały do kogoś z Biura Politycznego, codziennie podającego rękę pierwszemu sekretarzowi, szefa któregoś z wydziałów KC lub kogoś zbliżonego do władzy. Dziurki i butonierki obrębiane tete-a-tete były potem widoczne w dalszych lub bliższych ujęciach w TVP. Jak to się mówiło „z odległości strzału” lub z bliska, czyli „w mordę”. Publika oglądająca telewizję jednocześnie czytając gazetę, nie rozpoznałaby ich, oczywiście wyłączając wierchuszkę, nawet z odległości „liścia”.

Zresztą zdarzało się, że szklany ekran musiał znosić plucie i policzkowanie. Osobliwie w okresach wzmożonej walki z imperialistyczną dywersją, przez paranoików wbitych w dygnitarskie garnitury uważanej za realną, a nawet paranormalną. Niektórzy miewali wdrukowywane w świadomość sny o zachodnim dobrobycie, inni po drodze do politbiura gapili się na kozy. W każdym razie dowody były mocne.

Grupy skupiające się wokół pierwszych sekretarzy tak natarczywie zabiegały o zauważenie przez szefa lub premiera, że po latach cytaty z ich wypowiedzi na plenach i innych imprezach ku czci ZSRR, żyją w internecie życiem szoku i niedowierzania.

Większości socjalistycznych garniturów w głowami nad połami nie kojarzymy, nie pamiętamy i w ogóle nie chcemy o nich słyszeć. Bo po co? Mamy swoich, wypisz wymaluj dobrze skrojonych, nadskakujących Pierwszemu najbliższej stojących żenujących, wygadujących takie głupoty, że z pewnością nadają się one na przyszłe znaczące cytaty.

Pora na wysiłek umysłowy. Sprawdź swoją pamięć w naszej zabawie QUIZ PRL. Nie tylko Gierek. Czy pamiętasz notabli PRL?

QUIZ PRL. Nie tylko Gierek. Czy pamiętasz grube ryby PRL? Pytanie 1 z 10 1. W najlepszych dla niej czasach PZPR liczyła: 3 mln członków 300 członków 150 rumuńskich zbiegów z Bułgarii Dalej

