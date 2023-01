500 plus, 13. i 14. emerytura obniża siłę nabywczą. Polak kupi jedynie 65 proc. tego, na co stać Niemca

Seniorzy w PRL-u mieli lepiej niż za PiS? Jakie mieli emerytury?

Emerytura w PRL, w każdym razie od 1958 roku, bo wcześniej była tylko w formie szczątkowej, wynosiła mniej więcej tyle, co pół pensji. Para dziadków miała więc do dyspozycji jedną pensję, co bez wydatków na dzieci i tak nie było małą kwotą, zwłaszcza że poza jedzeniem (które trzeba było wystać) niewiele było do kupowania. Na zakładowe wczasy można było jeździć nadal na emeryturze, na eleganckie okazje, takie jak ślub, komunia wnuków, „kościółek” oraz pogrzeb wystarczał jeden strój. Poza tym pomagały dzieci, których było na to stać częściej niż teraz.

Na wsiach były koła gospodyń i stoliki dla panów dziadków w restauracjach turystycznych i knajpach. W miastach zostawało wspólne stanie w kolejkach i chodzenie ma msze i nabożeństwa. Najczęściej razem z sąsiadami i innymi babciami i dziadkami z tej samej parafii.

Poza tym z konieczności nie siedziało się w domu. Emeryci nagminnie za drobne kwoty stali od świtu w kolejkach jako niepracujący kupując dla pracujących. Stać ich było na kino, kosztujące tyle co nic. Oraz na teatr w tym jedynym eleganckim ubraniu. Czytali gazety i tygodniki, nawet na wsi można było w kiosku kupić „Przekrój”. No i rozwiązywali krzyżówki. To ich wtedy pochłaniało. Większość z emerytów chodziła spać wcześnie, więc niezbyt długie wieczory spędzali grając we dwójkę lub z sąsiadami w „remika”.

Babcie całymi dniami potrafiły robić na drutach, a dziadkowie nalewki. Nie było ich stać na taksówki ani własny samochód, ale na to nie było stać większości społeczeństwa. Jako zasłużeni dla swoich parafii jeździli za darmo do miejsc nawiedzonych i świętych, często pierwszy raz widząc na żywo zagranicę. W czwartek mieli „Kobrę”, w sobotę porucznika Columbo, częste powtórki „Kolumbów” no i „Wielką Grę”. A co, jeśli nie mieli telewizora? Otóż od lat 70. nie posiadanie telewizora przez emeryta to miejska legenda w rodzaju czarnej wołgi.

QUIZ PRL: Seniorzy mieli lepiej w PRL-u niż za PiS? Jakie mieli emerytury? Pytanie 1 z 10 Podczas awantur w kolejkach emeryci bili się: na pięści na laski bardzo rzadko Dalej

Tańczące z promocjami 19.01.2023 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.