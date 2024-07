Światowy gigant zwolnił 1,5 tysiąca osób we Wrocławiu. Jest nowy właściciel fabryki

"Krzyżacy" Aleksandra Forda to nie tylko jeden z pierwszych polskich filmów kolorowych czasów PRL, kręcony w systemie CinemaScope i na taśmie Eastmancolor, ale również jedna z najsłynniejszych produkcji w historii polskiego kina, która pobiła rekordy oglądalności z ponad 30 milionami widzów. Ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza stała się prawdziwym fenomenem kulturowym.

"Krzyżacy": kolosalne dzieło na miarę Grunwaldu

"Krzyżacy" Aleksandra Forda to nie tylko film, to monumentalne dzieło niczym bitwa pod Grunwaldem! Ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza (z dodatkiem wątków z "Krzyżaków 1410" Kraszewskiego) pochłonęła gigantyczną sumę 30 milionów złotych - kosmiczną kwotę na owe czasy! Za te pieniądze można było nakręcić 10 obyczajówek!

Na planie filmowym zaroiło się od ludzi: 28 tysięcy kostiumów, 10 tysięcy statystów i 470 koni! Nic dziwnego, że "Krzyżacy" to prawdziwa superprodukcja, która do dziś zapiera dech w piersiach.

Film powstał na zamówienie władz i miał ważny wydźwięk propagandowy. Jak pisał Jerzy Pelc w "Filmie" w 1960 roku, obchody rocznicy bitwy grunwaldzkiej, w których istotną rolę odgrywał film, były "świadomą polityczną demonstracją przeciw odradzającemu się rewizjonizmowi zachodnioniemieckiemu".

"Krzyżacy": arcydzieło kina czy narzędzie propagandy?

"Krzyżacy" Aleksandra Forda to film, który od momentu premiery budzi skrajne emocje. Z jednej strony zachwyca rozmachem inscenizacji Forda i pięknem zdjęć Mieczysława Jahody, z drugiej – budzi obawy związane z silnie nacjonalistycznym przesłaniem.

Już w momencie premiery film stał się hitem, bijąc rekordy oglądalności i dochodów. Bitwy rycerskie, imponujące scenografie Romana Manna, kostiumy Lecha i Michelle Zachorskich oraz muzyka autorstwa mistrza Kazimierza Serockiego – wszystko to składa się na niezapomniane wrażenia.

Jednak "Krzyżacy" to nie tylko efektowna forma. Film wyraźnie odzwierciedlał ówczesne realia polityczne. Stanowił on narzędzie propagandowe władz komunistycznych, mające na celu podsycanie konfliktu z Republiką Federalną Niemiec. Nacjonalistyczne przesłanie filmu budziło wiele kontrowersji, a część recenzentów wyrażała obawy przed jego wpływem na społeczeństwo.

Mimo sprzecznych opinii, "Krzyżacy" to bez wątpienia jeden z najważniejszych filmów w historii polskiego kina. Ukształtował on na lata wyobrażenia o wojnie polsko-krzyżackiej i do dziś pozostaje jednym z chętniej oglądanych polskich filmów.

Czy "Krzyżacy" to arcydzieło sztuki, czy narzędzie propagandy? To pytanie, na które każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Niezależnie od oceny, film Forda z pewnością zasługuje na uwagę i skłania do refleksji.

