• Nawet wyłączone urządzenia pobierają prąd, generując koszty i ryzyko przegrzania, co może prowadzić do zwarcia lub pożaru.

• Odłączanie z prądu sprzętów takich jak ekspresy, tostery, żelazka czy ładowarki zabezpiecza przed awariami i pożarami.

• Systematyczne odłączanie urządzeń wydłuża ich żywotność, zmniejsza ryzyko awarii elektrycznych i obniża rachunki za prąd.

• Stosowanie listew z wyłącznikiem oraz regularne sprawdzanie przewodów to proste sposoby na zwiększenie bezpieczeństwa w domu.

Dlaczego odłączanie urządzeń jest tak istotne?

Choć wiele osób uważa, że wyłączenie sprzętu przyciskiem wystarczy, eksperci ostrzegają, że ukryte zużycie energii to realny problem. Nawet wyłączone urządzenia AGD mogą pobierać prąd, a tym samym generować dodatkowe koszty i obciążać instalację. Co więcej, przewody mogą się nagrzewać, a w konsekwencji prowadzić do zwarcia. Jak podkreślają specjaliści od instalacji elektrycznych, regularne odłączanie sprzętów z gniazdka to prosta forma prewencji, która ogranicza ryzyko pożaru.

5 urządzeń, które należy odłączać z prądu

Ekspresy do kawy

Nawet po przygotowaniu kawy element grzewczy w ekspresie utrzymuje temperaturę. W efekcie rośnie ryzyko przegrzania, jeśli urządzenie pozostaje podłączone do sieci.

Tostery i czajniki elektryczne

Sprzęty kuchenne mają częsty kontakt z wodą i resztkami jedzenia. Wilgoć oraz okruchy mogą powodować zwarcia, które w skrajnych przypadkach prowadzą do poważnych awarii.

Żelazko

To jedno z najbardziej niebezpiecznych urządzeń pozostawionych bez nadzoru. Eksperci przestrzegają, że nagrzewająca się stopa żelazka może szybko doprowadzić do pożaru.

Ładowarki do telefonów i gadżetów

Choć wydają się niegroźne, również ładowarki mogą się nagrzewać. Zdarza się, że tanie modele bez zabezpieczeń stanowią źródło ryzyka awarii.

Kuchenka mikrofalowa

W trybie czuwania nadal pobiera prąd. To nie tylko dodatkowe koszty, ale i potencjalne zagrożenie, szczególnie w starszych modelach z zużytą instalacją.

Korzyści z odłączania sprzętu AGD

Systematyczne odłączanie urządzeń to nie tylko ochrona przed pożarem. Dzięki temu:

* zmniejszasz ryzyko awarii elektrycznych,

* wydłużasz żywotność urządzeń,

* unikasz kosztownych napraw,

* obniżasz rachunki za prąd.

Eksperci doradzają, aby stosować listwy z wyłącznikiem. Wystarczy jeden ruch, by odłączyć kilka sprzętów jednocześnie.

Zasady bezpieczeństwa w domu

Aby dodatkowo zwiększyć ochronę, warto pamiętać o kilku regułach:

* regularnie sprawdzaj przewody i gniazdka,

* nie podłączaj wielu urządzeń do jednego źródła,

* wypracuj codzienny nawyk odłączania sprzętu przed wyjściem.

Marcin Zieliński - Prezes zarządu i główny ekonomista FOR - Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.