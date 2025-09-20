Tusk obiecuje: prąd będzie tańszy! Gigantyczna inwestycja pod Żarnowcem

2025-09-20 16:50

Budowa Magazynu Energii Żarnowiec oficjalnie ruszyła. To największa w Polsce i jedna z największych w Europie inwestycji w magazynowanie energii. Premier Donald Tusk podkreśla, że projekt zapewni w przyszłości tańszy prąd i wzmocni krajową transformację energetyczną.

Plac budowy magazynu energii Żarnowiec z widocznymi maszynami budowlanymi: wywrotką i koparką CAT, oraz zbliżenie na Donalda Tuska w białej koszuli i granatowej marynarce. Premier obiecuje tańszy prąd, a o inwestycji przeczytasz na Super Biznes.

Autor: ART SERVICE, MARCIN GADOMSKI Plac budowy magazynu energii Żarnowiec z widocznymi maszynami budowlanymi: wywrotką i koparką CAT, oraz zbliżenie na Donalda Tuska w białej koszuli i granatowej marynarce. Premier obiecuje tańszy prąd, a o inwestycji przeczytasz na Super Biznes.
  • W Kartoszynie powstaje największy w Polsce magazyn energii (981 MWh), gotowy w 2027 r.
  • Inwestycja PGE (1,5 mld zł) ma stabilizować sieć, wykorzystując OZE.
  • Premier Tusk: to największy w Europie magazyn, kluczowy dla tańszej energii.
  • PGE, lider magazynowania, planuje do 2035 r. zwiększyć moc magazynów do 18 GWh.

Największy magazyn energii w Polsce!

W piątek w Kartoszynie nad Jeziorem Żarnowieckim rozpoczęto budowę magazynu energii, który będzie miał pojemność 981 MWh. Koszt inwestycji to 1,5 mld zł, a zakończenie prac i uruchomienie obiektu planowane jest na 2027 rok. Projekt realizuje Grupa PGE, która odpowiada zarówno za budowę, jak i późniejszy nadzór nad instalacją.

Nowy magazyn zostanie zlokalizowany w pobliżu morskich farm wiatrowych PGE oraz największej w Polsce elektrowni szczytowo-pompowej w Żarnowcu. Dzięki temu możliwe będzie efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i stabilizacja krajowego systemu elektroenergetycznego.

Tusk: synergia źródeł energii

Premier Donald Tusk nawiązał do inwestycji w sobotnim nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Trzymając w dłoni niewielki powerbank, porównał pojemność magazynu do „9 milionów tego typu urządzeń”.

„Nowoczesna energetyka, tani prąd, to jest synergia między wiatrakami na morzu, wiatrakami na lądzie, elektrownią jądrową i właśnie takimi magazynami energii. To największa tego typu inwestycja w Europie. I właśnie dzięki takim inwestycjom będziemy mieli w przyszłości tańszy prąd” – powiedział premier.

PGE liderem w magazynowaniu energii

PGE jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym w Polsce – odpowiada za 37 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej i posiada ok. 20 proc. rynku ciepła. Skarb Państwa dysponuje pakietem prawie 61 proc. akcji spółki.

Firma rozwija segment magazynowania energii i już teraz jest liderem w kraju – posiada blisko 90 proc. udziału w elektrowniach szczytowo-pompowych. Zgodnie ze Strategią PGE do 2035 roku, koncern planuje rozbudować portfel magazynów energii do ponad 18 GWh. Na inwestycje w tym obszarze, obejmujące magazyny bateryjne, elektrownie szczytowo-pompowe oraz magazyny ciepła, przeznaczy w ciągu najbliższej dekady 14 mld zł.

DONALD TUSK
CENY PRĄDU
PGE
ENERGETYKA