Rachunki za prąd 2024 do zmiany! Ile Polacy zapłacą po korekcie?

Rachunki za prąd - korekty, które wpływają na koszty

- Ze względu na wysokie koszty związane z przygotowaniem i wysyłką korekt, Enea nie planuje wykonywania korekt masowych dla wystawionych faktur opartych na prognozach przed wejściem w życie nowych regulacji ustawowych - podkreśla cytowana przez tvn24.pl rzeczniczka prasowa spółki Enea.

- Klienci oczywiście mogą wystąpić o taką korektę przed otrzymaniem kolejnej faktury i każdy taki wniosek zostanie rozpatrzony - to z kolei cytowane przez tvn24.pl PGE stanowisko PGE.

Zmiany przepisów swoją drogą, prognozy cen energii swoją drogą, a niektórzy konsumenci we własnym zakresie muszą pisać wnioski do dostawców, aby mieć niższe rachunki za energię.

- Spółki energetyczne mają obowiązek stosować się do obowiązującego prawa i poinformować odbiorców o aktualnych prognozach. Zwróciłam się do @MAPGOVPL i @UREgovPL, by podjąć działania i skorygować rachunki - poinformowała na początku lipca minister Paulina Hennig-Kloska.

Otwarta pozostaje kwestia, czy wszystkie spółki energetyczne stosują się w 100% do obowiązków wspomnianych przez resort.

Upada oryginalna inicjatywa premiera Tuska, która mogłaby potencjalnie obniżyć ceny energii

Komisja Europejska na razie nie poparła pomysłu Donalda Tuska, aby za europejskie pieniądze spalać polski węgiel na potrzeby Ukrainy – pisze "Rzeczpospolita". O tym, że rząd szuka sposobu, aby móc spalać polski węgiel, nie płacąc za wynikającą z tego dodatkową emisję CO2, premier Donald Tusk mówił po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "Prąd wytworzony przez polskie elektrownie z polskiego węgla za europejskie pieniądze będziemy przesyłać istniejącym mostem energetycznym do Ukrainy" – zapowiedział.