Rada Gabinetowa u prezydenta Nawrockiego. Tusk wyjaśnia budowę CPK i dług państwa

Prezydent Nawrocki zwołał Radę Gabinetową na 27 sierpnia 2025 roku.

Tematy obrad to finanse publiczne, CPK, elektrownie jądrowe i ochrona rolnictwa.

Rada Gabinetowa nie podejmuje decyzji, ale jest forum wymiany informacji.

Spotkanie może wpłynąć na relacje prezydenta z rządem i realizację kluczowych projektów.

W środę, 27 sierpnia 2025 roku, w Pałacu Prezydenckim, odbędzie się kluczowe posiedzenie Rady Gabinetowej, zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Tematem obrad będą palące kwestie dotyczące stanu finansów publicznych, ambitnych inwestycji rozwojowych, w tym kontrowersyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) i budowy elektrowni jądrowych, a także ochrona polskiego rolnictwa.

Decyzja o zwołaniu Rady Gabinetowej – czyli posiedzenia rządu pod przewodnictwem prezydenta – została ogłoszona przez Karola Nawrockiego w trakcie jego orędzia w Sejmie. Podkreślił wówczas swoje poczucie odpowiedzialności za pełną wiedzę na temat aktualnej kondycji państwa polskiego. To jasny sygnał, że prezydent zamierza aktywnie monitorować działania rządu i weryfikować informacje, jakie do niego docierają.

Posiedzenie rozpoczyna się w środę o godz. 9:00 w Pałacu Prezydenckim. Oprócz Karola Nawrockiego, w obradach wezmą udział kluczowi przedstawiciele rządu, w tym premier Donald Tusk oraz ministrowie jego gabinetu.

Rząd z własną perspektywą

Podczas konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów, rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że premier Donald Tusk zabierze głos w otwartej dla mediów części Rady Gabinetowej. To sugeruje, że rząd jest przygotowany na przedstawienie własnego stanowiska i argumentów w omawianych kwestiach.

Na pytanie o to, czy premier i ministrowie przychodzą na Radę z własną agendą i konkretnymi sprawami do załatwienia, rzecznik rządu wyjaśnił, że Rada Gabinetowa jest szczególną formułą zapisaną w konstytucji, która nie służy podejmowaniu decyzji. – Jest zwoływana w szczególnych wypadkach. I jest po prostu posiedzeniem (...) Rady Ministrów w danym przypadku pod przewodnictwem prezydenta – podkreślił Szłapka.

Rzecznik dodał, że ministrowie są gotowi na to spotkanie. – Zgodnie z konstytucją, to Rada Ministrów odpowiada za politykę wewnętrzną i zagraniczną. I w tym zakresie to oczywiście my mamy swoje rzeczy do przedstawienia oraz stanowisko Rady Ministrów – zapewnił rzecznik rządu.

Finanse, inwestycje i rolnictwo

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, głównym przedmiotem obrad Rady będzie analiza stanu budżetu państwa i sytuacji finansów publicznych. Ponadto, omówione zostaną postępy i plany Rady Ministrów w zakresie realizacji kluczowych inwestycji rozwojowych, ze szczególnym naciskiem na budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych. Te strategiczne projekty od dawna budzą kontrowersje i są przedmiotem sporów politycznych.

Kolejnym istotnym punktem obrad będą planowane przez Radę Ministrów działania mające na celu ochronę polskiego rolnictwa i polskiej produkcji rolnej przed negatywnymi skutkami napływu produktów rolnych spoza Unii Europejskiej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona umowie handlowej Unia Europejska–Mercosur oraz porozumieniu handlowemu pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą, które dotyczą produktów rolnych i żywności. To kwestie niezwykle ważne dla polskich rolników, którzy od dłuższego czasu protestują przeciwko niekontrolowanemu importowi towarów rolnych.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zaznaczył, że porządek obrad nie przewiduje innych tematów, ale nie wykluczył, że strona rządowa może podjąć inne kwestie, w tym zbliżającą się wizytę Karola Nawrockiego w Waszyngtonie i jego planowane spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przypomniał, że prezydent jest otwarty na rozmowy z szefem rządu lub szefem MSZ Radosławem Sikorskim, jeśli któryś z nich zwróci się o takie spotkanie w tej sprawie.

Rada Gabinetowa zapowiada się jako intensywne i potencjalnie konfliktowe spotkanie, podczas którego prezydent i rząd będą mieli okazję do wymiany poglądów na temat kluczowych wyzwań stojących przed Polską. Wyniki tego spotkania mogą mieć istotny wpływ na przyszłe relacje między Pałacem Prezydenckim a rządem oraz na realizację strategicznych projektów dla kraju.

QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce Pytanie 1 z 15 Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL? Prywatne Państwowe Spółdzielcze Następne pytanie