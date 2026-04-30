Rafako wraca do życia

To koniec złych wieści dla Raciborza. Po upadku legendarnej fabryki pojawia się konkretna nadzieja. Polska Grupa Zbrojeniowa chce przejąć dawne zakłady Rafako i uruchomić tam produkcję sprzętu dla wojska.

Plan jest taki, że jeszcze w tym roku z hal mają wyjechać pierwsze pojazdy. Mowa o ciężarówkach marki Jelcz, które są podstawą wielu programów wojskowych.

Nie tylko obietnice, pierwsze prace już trwają

To nie tylko szumne zapowiedzi czy obietnice, ale realne działania, gdyż pierwsze prace w fabryce już trwają. W jednej z hal spawane są ramy ciężarówek.

Szef PGZ Adam Leszkiewicz nie ukrywa, że chodzi o coś więcej niż jedną inwestycję. To ma być krok do budowy silnego przemysłu obronnego w Polsce.

"Chcemy rozwijać produkcję i zwiększać dostawy dla wojska" – zapowiada.

Z fabryki wyjadą wojskowe ciężarówki

Na początek skala będzie niewielka, około 40 pojazdów jeszcze w tym roku. Ale potem ma nastąpić prawdziwe przyspieszenie. W przyszłym roku produkcja ma być nawet dziesięć razy większa.

Fabryka w Raciborzu ma dostać nowe życie. Trzy hale przejmie Jelcz, będą tam montaż, lakiernie i produkcja części. Jedną halę dostanie siemianowicki Rosomak, który chce rozwijać produkcję pojazdów opancerzonych.

Jelcz zadomowi się w Raciborzu

To jednak nie wszystko. W planach jest też rozwój systemów obronnych i projektów specjalnych. Wszystko pod kątem jednego celu: wzmocnienia polskiej armii.

PGZ chce docelowo mieć dwa kluczowe miejsca produkcji Jelczy. Jedno jest w Jelczu-Laskowicach i drugie właśnie w Raciborzu. Dzięki temu liczba produkowanych pojazdów ma w końcu dogonić rosnące potrzeby wojska.

Nowe życie starej fabryki

Jeszcze niedawno Rafako było symbolem problemów finansowych. Firma upadła, a pracownicy nie wiedzieli, co dalej. Teraz sytuacja się odwraca, a państwowe spółki chcą tchnąć w to miejsce nowe życie.

Czy to się uda? - zastanawiają się mieszkańcy Raciborza, widząc, że znów zaczyna się coś dziać. Na razie wszystko wskazuje na to, że tak. I to na dużą skalę.

PTNW - Miłosz Bembinow