Rafako wraca do życia. Z fabryki wyjadą wojskowe ciężarówki

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-04-30 14:54

Rafako odżyje, a stara fabryka zyska nowe życie. Będą w niej produkowane Jelcze i sprzęt dla wojska. Wszystko dzięki Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Zbrojeniowy plan zakłada setki pojazdów ciężarowych dla polskiej armii.

Ciężarówka wojskowa Jelcz obok instalacji przemysłowej z widocznym napisem „RAFAKO” w Raciborzu. Obok stoją białe flagi reklamowe i maszty z biało-czerwonymi flagami, symbolizujące odrodzenie fabryki Rafako. Więcej przeczytasz o tym na Super Biznes.

Autor: Agencja Rozwoju Przemysłu/ Materiały prasowe Ciężarówka wojskowa Jelcz obok instalacji przemysłowej z widocznym napisem „RAFAKO" w Raciborzu. Obok stoją białe flagi reklamowe i maszty z biało-czerwonymi flagami, symbolizujące odrodzenie fabryki Rafako.

Rafako wraca do życia

To koniec złych wieści dla Raciborza. Po upadku legendarnej fabryki pojawia się konkretna nadzieja. Polska Grupa Zbrojeniowa chce przejąć dawne zakłady Rafako i uruchomić tam produkcję sprzętu dla wojska.

Plan jest taki, że jeszcze w tym roku z hal mają wyjechać pierwsze pojazdy. Mowa o ciężarówkach marki Jelcz, które są podstawą wielu programów wojskowych. 

Nie tylko obietnice, pierwsze prace już trwają

To nie tylko szumne zapowiedzi czy obietnice, ale realne działania, gdyż pierwsze prace w fabryce już trwają. W jednej z hal spawane są ramy ciężarówek

Szef PGZ Adam Leszkiewicz nie ukrywa, że chodzi o coś więcej niż jedną inwestycję. To ma być krok do budowy silnego przemysłu obronnego w Polsce.

"Chcemy rozwijać produkcję i zwiększać dostawy dla wojska" – zapowiada. 

Z fabryki wyjadą wojskowe ciężarówki

Na początek skala będzie niewielka, około 40 pojazdów jeszcze w tym roku. Ale potem ma nastąpić prawdziwe przyspieszenie. W przyszłym roku produkcja ma być nawet dziesięć razy większa

Fabryka w Raciborzu ma dostać nowe życie. Trzy hale przejmie Jelcz, będą tam montaż, lakiernie i produkcja części. Jedną halę dostanie siemianowicki Rosomak, który chce rozwijać produkcję pojazdów opancerzonych. 

Jelcz zadomowi się w Raciborzu

To jednak nie wszystko. W planach jest też rozwój systemów obronnych i projektów specjalnych. Wszystko pod kątem jednego celu: wzmocnienia polskiej armii.

PGZ chce docelowo mieć dwa kluczowe miejsca produkcji Jelczy. Jedno jest w Jelczu-Laskowicach i drugie właśnie w Raciborzu. Dzięki temu liczba produkowanych pojazdów ma w końcu dogonić rosnące potrzeby wojska. 

Nowe życie starej fabryki

Jeszcze niedawno Rafako było symbolem problemów finansowych. Firma upadła, a pracownicy nie wiedzieli, co dalej. Teraz sytuacja się odwraca, a państwowe spółki chcą tchnąć w to miejsce nowe życie.

Czy to się uda? - zastanawiają się mieszkańcy Raciborza, widząc, że znów zaczyna się coś dziać. Na razie wszystko wskazuje na to, że tak. I to na dużą skalę.

PTNW - Miłosz Bembinow
Super Biznes SE Google News
Co wiesz o serialu "Bulionerzy"?
Pytanie 1 z 12
Co wygrała rodzina Nowików, dzięki czemu przeprowadziła się do luksusowego apartamentowca?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOJSKO POLSKIE
RACIBÓRZ
PGZ
JELCZ