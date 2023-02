Rafał Baniak rezygnuje ze stanowiska prezesa Pracodawców RP

Rafał Baniak rezygnuje ze stanowiska

Rafał Baniak złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Pracodawców RP, a także zasiadania w Radzie Dialogu Społecznego. Pracodawcy RP wydali komunikat w tej sprawie, w którym to Członkowie Rady wyrazili podziękowanie Rafałowi Baniakowi za dotychczasowy wkład i działania na rzecz rozwoju organizacji. Rada Pracodawców RP oddelegowała Członka Rady Wojciecha Trojanowskiego do Zarządu Pracodawców RP. Dostrzegając olbrzymią rolę aktywności Pracodawców RP w Radzie Dialogu Społecznego będącej miejscem zasadniczych i wiążących rozwiązań regulujących funkcjonowanie gospodarki i biznesu w Polsce, członkowie Rady wyznaczyli wiceprezesa Pracodawców RP - Piotra Kamińskiego, do reprezentowania organizacji w Radzie Dialogu Społecznego.

Rezygnacja Rafała Baniaka z wyżej wymienionych stanowisk jest konsekwencją decyzji sądu, który to oddalił zażalenie Baniaka. Oznacza to, że Rafał Baniak pozostanie w areszcie. W takiej sytuacji dochodzi do zmiany na stanowisku prezesa Pracodawców RP i w Radzie Dialogu Społecznego.

Rafał Baniak w rękach CBA

Przypomnijmy, Rafał Baniak trafił do aresztu po tym jak prokuratorzy zarzucili mu przyjęcie niemal 5 mln łapówki. Szef Pracodawców RP usłyszał również zarzut powoływania się na wpływy. Rafał Baniak miał podjąć się pośrednictwa w załatwieniu sprawy, co miało ułatwić spółkom uzyskanie zamówień publicznych, które polegały na zagospodarowaniu i przetwarzaniu odpadów pochodzących z Warszawy. W zamian miał przyjąć łapówkę w wysokości 4 mln 990 tys. zł. Według śledczych uczynił sobie stałe źródło dochodu.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało szefa Pracodawców RP, byłego wiceministra gospodarki na początku lutego 2023 roku. Służby dokonały tego na polecenie śląskiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. W sumie zatrzymano cztery osoby.

