i Autor: JACEK DOMINSKI, Reporter

Wynagrodzenia

Rafał Brzoska: jak prezes InPostu zarabia miliony? Gotówka to tylko ułamek

Rafał Brzoska, prezes InPostu, w 2024 roku zarobił aż 21 mln zł. Co ciekawe, tylko 2,7 mln zł tej kwoty stanowiła gotówka - podają Wirtualne Media. Reszta to opcje na akcje spółki za wyśrubowane wyniki biznesowe. Co wpłynęło na tak wysokie premie? Sprawdź szczegóły!