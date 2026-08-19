Brzoska chce nowego „SprawdzaMY”

Prezes InPostu Rafał Brzoska chce uruchomić nową społeczną i apolityczną inicjatywę przeciwko internetowym oszustwom. Pomysł pojawił się w wywiadzie dla Business Insider Polska.

Brzoska chce stworzyć coś na wzór „SprawdzaMY” – inicjatywy, która wcześniej zajmowała się weryfikowaniem informacji krążących w sieci.

– Chciałbym zaproponować nowe SprawdzaMY, społeczną i apolityczną inicjatywę dla wszystkich, którzy sami zostali tym dotknięci lub po prostu nie są obojętni – powiedział biznesmen.

Twarz Brzoski wykorzystywana przez oszustów

Pomysł ma związek z konfliktem Brzoski z koncernem Meta. Chodzi o fałszywe reklamy inwestycyjne, w których oszuści wykorzystują wizerunek prezesa InPostu.

Brzoska przekonuje jednak, że nie chodzi wyłącznie o jego własną sprawę.

– Mój wizerunek jest tylko jednym z narzędzi, których przestępcy używają, aby wykorzystywać ludzi – mówił.

Jak zauważył biznesmen, ofiarami podobnych działań padają również inne znane osoby. W fałszywych materiałach wykorzystywane były m.in. wizerunki Adama Glapińskiego czy Krzysztofa Stanowskiego.

Problem może być jednak znacznie poważniejszy.

Fake newsy to nie tylko reklamy

Brzoska zwraca uwagę, że internetowe oszustwa to nie tylko fałszywe reklamy obiecujące szybki i łatwy zarobek.

– Fake'i to też treści, które mogą popychać dzieciaki do autoagresji, to też polityczny hejt i toksyczne kampanie – podkreślał.

Jego zdaniem skala problemu sprawia, że potrzebne są wspólne działania użytkowników internetu.

Nie chodzi więc tylko o ochronę celebrytów czy biznesmenów. Ofiarą internetowego oszustwa może zostać zwykły użytkownik Facebooka czy Instagrama.

„Ofiarą może być każdy z nas”

Brzoska uważa, że inicjatywa powinna być otwarta dla wszystkich osób, które zetknęły się z fałszywymi treściami lub chcą przeciwdziałać takim praktykom.

– Przyzwolenie na przestępstwa i zarabianie na nich jest destrukcyjne i że ofiarą może być każdy z nas. I dlatego razem musimy coś w tym zrobić – powiedział.

Biznesmen podkreśla, że nazwa inicjatywy nie jest najważniejsza. Liczyć ma się przede wszystkim jej skuteczność.

Facebook i Instagram pod lupą

Brzoska wskazuje również na odpowiedzialność wielkich platform społecznościowych należących do Mety.

Facebook i Instagram są dziś miejscem, w którym miliony ludzi utrzymują kontakty, budują społeczności i dzielą się prywatnym życiem.

– Powierzamy im dużą część naszego życia – zauważył prezes InPostu.

Jego zdaniem platformy powinny więc zrobić znacznie więcej, aby chronić użytkowników przed oszustwami i niebezpiecznymi treściami.

Brzoska apeluje także do polityków

Biznesmen uważa, że odpowiedzialność nie spoczywa wyłącznie na właścicielach portali społecznościowych.

Jego zdaniem obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w internecie mają również politycy.

Brzoska chce, by wokół nowej inicjatywy zebrali się ludzie niezależnie od poglądów politycznych. Cel ma być jeden: ograniczenie skali oszustw i fałszywych treści w sieci.

Czy nowe „SprawdzaMY” rzeczywiście powstanie? Na razie Brzoska przedstawił pomysł. Jeśli jednak inicjatywa ruszy, może stać się kolejnym frontem jego walki z internetowymi oszustami.

Rafał Brzoska, prezes i założyciel Inpost [IMPACT 2026]