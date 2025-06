Rezygnacja Rafała Dutkiewicza z funkcji prezesa

Z dniem 30 czerwca 2025 roku Rafał Dutkiewicz zakończy pełnienie funkcji prezesa Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej – poinformowało biuro prasowe organizacji. Powodem jego odejścia są „powody osobiste, które nie pozwalają mu angażować się w działalność organizacji z dotychczasową intensywnością”. Dutkiewicz objął stanowisko w 2023 roku, po wieloletnim okresie działalności samorządowej – przez 16 lat był prezydentem Wrocławia.

Joanna Makowiecka-Gatza nową prezeską

Od 1 lipca 2025 roku obowiązki prezesa zarządu przejmie Joanna Makowiecka-Gatza, dotychczasowa Przewodnicząca Rady Pracodawców RP. Jest też członkinią Prezydium oraz Rady Dialogu Społecznego przy Prezydencie RP od 2015 roku. W przeszłości zasiadała w zarządach takich spółek jak KARMAR S.A., Polimex Mostostal S.A., Budimex S.A., a także działała w sektorze telekomunikacyjnym. Ukończyła programy na Harvard Business School, IESE Business School, Uniwersytecie Warszawskim oraz HEC Paris.

Zmiany w radzie organizacji

Wraz z objęciem przez Makowiecką-Gatzę funkcji prezesa, Rada Pracodawców RP dokonała też zmiany na swoim czele. Nowym Przewodniczącym Rady został Rafał Brzoska, prezes InPostu i lider inicjatywy deregulacyjnej „SprawdzaMY”. Jak zapowiedział: - „Wspólnie będziemy wzmacniać pozycję organizacji. Nadal będę robił wszystko, co w mojej mocy, by jako biznes łączyć, a nie dzielić Polskę w ważnych sprawach dla jej rozwoju”.

Pracodawcy RP – największy głos pracodawców w kraju

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej to najstarsza i największa reprezentacja biznesu w kraju. Organizacja zrzesza ok. 12 000 przedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 5 milionów pracowników. Aż 85 proc. spośród nich to firmy prywatne. Zmiana na stanowisku prezesa oznacza wejście w nową fazę działalności jednej z kluczowych instytucji dialogu społecznego w Polsce.

