Rafał Zaorski został doprowadzony do prokuratury. "Jestem poszkodowany"

Paweł Nienałtowski
Paweł Nienałtowski
PAP
PAP
2026-09-02 17:05

Znany inwestor giełdowy Rafał Zaorski został doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Sprawa dotyczy giełdy Zondacrypto, a w tle pojawia się tajemnicze zaginięcie Sylwestra Suszka. Zaorski, wprowadzany przez funkcjonariuszy, rzucił do dziennikarzy tylko jedno zdanie: „Jestem poszkodowany”.

Zonda
Autor: ART SERVICE / Super Express

Dlaczego Rafał Zaorski został doprowadzony do prokuratury? 

W środowe popołudnie znany inwestor giełdowy Rafał Zaorski został doprowadzony przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach. To właśnie tamtejszy wydział do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji prowadzi jedno z najgłośniejszych śledztw finansowych ostatnich lat.

Wprowadzany do budynku Zaorski zdążył tylko rzucić do dziennikarzy krótkie, ale znaczące zdanie: "Jestem poszkodowany".

To oświadczenie sugeruje, że nie czuje się on winny, a wręcz przeciwnie – uważa się za ofiarę w całej tej sprawie. Jego doprowadzenie nie było jednak odosobnionym działaniem. Jak poinformowała Prokuratura Generalna, tego samego dnia zatrzymano jeszcze dwie inne osoby – J.W. oraz A.P. – których ujęli funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Doprowadzenie znanego inwestora ma związek z wielowątkowym śledztwem, a kluczowym elementem jest sprawa Zondacrypto, jednej z największych giełd kryptowalut w tej części Europy. Śledczy badają przepływy finansowe i nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w związku z działalnością platformy. Właśnie dlatego prokuratura bada powiązania na linii Rafał Zaorski Zondacrypto, próbując ustalić, jaką rolę odgrywał w tej układance.

O co chodzi w sprawie Zondacrypto i BitBay?

Żeby zrozumieć, dlaczego prokuratura zainteresowała się Rafałem Zaorskim, trzeba cofnąć się o kilka lat. Giełda Zondacrypto nie wzięła się znikąd. To następczyni innej, bardzo znanej platformy – BitBay. Giełdę BitBay założył Sylwester Suszek i przez długi czas była ona liderem na polskim rynku kryptowalut.

Cała sprawa Zondacrypto ma swoje korzenie w działalności jej poprzedniczki, giełdy BitBay, która była jedną z pierwszych tak dużych platform do handlu kryptowalutami w Polsce. Jednak wokół platformy z czasem zaczęły narastać kontrowersje, które ostatecznie doprowadziły do zmiany nazwy i struktury właścicielskiej. Śledczy z Prokuratury Krajowej badają, czy w ramach działalności giełdy nie dochodziło do prania pieniędzy i innych przestępstw finansowych.

Według doniesień medialnych, które pojawiały się na przestrzeni ostatnich lat, Rafał Zaorski miał utrzymywać kontakty z założycielem giełdy, Sylwestrem Suszkiem. Prokuratura chce teraz zweryfikować, jaki charakter miały te relacje i czy inwestor posiada wiedzę na temat ewentualnych nieprawidłowości.

Tajemnicze zaginięcie Sylwestra Suszka. Czy jest przełom?

Sprawa ma jeszcze jeden, znacznie mroczniejszy wymiar. Chodzi o tajemnicze zaginięcie Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, do którego doszło w marcu 2023 roku. Suszek wyszedł z domu i ślad po nim zaginął. Od tamtej pory jego los pozostaje nieznany, a sprawa budzi ogromne emocje i jest przedmiotem wielu spekulacji.

Teraz, po ponad trzech latach, pojawia się nowy trop. Nadzieję na przełom dał sam prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podczas środowej konferencji prasowej wprost powiązał on najnowsze zatrzymania ze sprawą zaginięcia.

Zatrzymani mogą mieć informacje na temat zaginięcia Sylwestra Suszka – powiedział Waldemar Żurek.

To zdanie rzuca zupełnie nowe światło na całą sytuację. Prokuratura ma nadzieję, że zeznania zatrzymanych, w tym znanego inwestora Rafała Zaorskiego, pomogą w końcu wyjaśnić zagadkę zaginięcia Sylwestra Suszka. Śledczy liczą, że wiedza Zaorskiego na temat środowiska kryptowalut i jego ewentualne kontakty z Suszkiem mogą okazać się kluczowe dla rozwikłania jednej z największych tajemnic polskiego biznesu ostatnich lat. Na razie jednak prokuratura nie zdradza więcej szczegółów, a najbliższe dni pokażą, czy doprowadzenie znanego spekulanta faktycznie przyniesie oczekiwany zwrot w śledztwie.

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