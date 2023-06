Rata kredytu 2 proc. niższa od stawek najmu? Jak to wpłynie na rynek mieszkań na wynajem?

Rok wakacji kredytowych w Polsce. Czy to się opłaciło kredytobiorcom?

Program dopłat odwróci sytuację. Ceny najmu spadną?

Przez drożejące kredyty Polacy łaskawszym okiem spojrzeli na wynajem mieszkań. Do tej pory był on tańszy od kupna, ale kredyt na 2 proc., który startuje na początku lipca może odwrócić tą tendencję. Anton Bubiel, prezes Rentier.io. potwierdza to w rozmowie z dziennikiem.

"Porównując obecne czynsze z ratą zwykłego kredytu, we wszystkich 17 analizowanych miastach kredyty są dziś droższe niż wynajem – zaznacza w rozmowie z "Rz".

"Biorąc pod uwagę średnią ratę w całym okresie kredytowania, kredyt z dopłatami będzie bardziej opłacalny w 12 miastach. np. w Katowicach różnica to 50 zł, w Lublinie 121, w Gdańsku 154, w Rzeszowie 178, w Warszawie 310, w Łodzi 339, a w Sosnowcu 408 zł. W kilku miastach czynsz wciąż będzie niższy niż rata – od 7 zł w Krakowie do 209 zł w Gdyni. Największą różnicę widać w Gdyni: rata kredytu jest wyższa średnio o 1403 zł. W Krakowie – o 1311 zł, w Warszawie – o 1146 zł." - czytamy w dzienniku.

Dziennik informuje, że pomimo to stawki za najem nie powinny spadać, co potwierdza Urszula Kołodziejska z Power Invest cytowana przez "Rz" , która ocenia, że właściciele atrakcyjnych nieruchomości o wysokim standardzie, z dobrym adresem, utrzymają czynsze. Lokale, których nie da się szybko wynająć w dobrej cenie, mogą trafić do sprzedaży".

Rząd szacuje, że w okresie obowiązywania programu – wedle obecnych regulacji do końca 2027 r. – po tani kredyt sięgnie ok. 150–200 tys. chętnych (ok. 30–40 tys. rocznie).

Bezpieczny kredyt na 2 proc. może otrzymać osoba, która nie ukończyła 45 lat. Jeśli jednak kredyt zaciągają wspólnie małżonkowie lub rodzice wychowujący co najmniej jedno wspólne dziecko, wystarczy, że 45 lat nie ukończyło jedno z nich. Z kredytu nie będą mogły skorzystać osoby, które w momencie złożenia wniosku mają ukończone już 45 lat.

