Raty kredytów spadają, choć nie zmniejszyli stóp procentowych! Wyjaśniamy

Spadek stawek WIBOR sprawia, że raty kredytów hipotecznych mogą być niższe, nawet bez interwencji RPP.

Kredytobiorcy mogą zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie dzięki spadkowi WIBOR-u.

Oprocentowanie lokat bankowych spada, co zmniejsza realny zysk z oszczędności.

Mimo braku obniżki stóp procentowych, raty kredytów spadają

Po lutowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopę referencyjną na poziomie 4 proc. Jak jednak wskazuje Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl, w rozmowie z "Faktem" wskaźnik WIBOR 6M spadł do 3,78 proc. co powoduje spadek rat kredytów.

Jak wyliczył Rankomat.pl, w przypadku kredytu hipotecznego (na wskaźniku WIBOR 6M) wysokości 500 tys. zł rozciągniętego na 30 lat, rata kredytu spadła z 3253 zł do 2927 zł, to obniżka aż o 326 zł miesięcznie! Przy kredycie na 800 tys. zł, rata spadła z 5759 zł do 4684 zł, czyli o ponad 1000 zł!

- W przypadku kredytów opartych na WIBOR 6M aktualizacja oprocentowania odbywa się raz na pół roku. Dotychczas raty były więc wyliczane na podstawie poziomu stóp procentowych z sierpnia 2025 r. Obecny spadek to także efekt ubiegłorocznych obniżek stóp - wyjaśnia Sadowski w rozmowie z "Faktem".

Z kolei w przypadku WIBOR 3M, w przypadku kredytu za 500 tys. zł na 30 rat, rata spadła z 3606 zł do 2966 zł; czyli o nieco ponad 700 zł miesięcznie. Przy kredycie na 800 tys. zł, spadek raty wyniósłby z 5770 zł do 4745 zł, czyli nieco ponad 1000 zł. To może przełożyć się na spore oszczędności dla gospodarstw domowych, lub nadpłaty kredytów.

Raty dalej będą spadać?

Jak mówi Jarosław Sadowski "Faktowi" według instytucji finansowych stawki WIBOR mogą spaść nawet do 3,35 proc. w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Do tego jak wynika ze słów Adama Glapińskiego na konferencji po posiedzeniu RPP, w marcu możliwa jest kolejna obniżka stóp procentowych. To oznaczałoby jeszcze większe spadki rat do końca roku.

To jednak nie koniec zmian, bo od II kwartału 2025 roku na rynku pojawić się mają kredyty oparte na nowym wskaźniku POLSTR, prawdopodobnie POLSTR 1M. Jak wyjaśnia Sadowski, to oznaczałoby, że oprocentowanie byłoby aktualizowane co miesiąc i zmiany stóp procentowych byłyby od razu odczuwalne. POLSTR 1M wynosi obecnie 3,73 proc.; czyli mniej niż WIBOR 6M, ale banki mogą wyrównać to marżami.

Na razie wskaźnik będzie dotyczył tylko nowych kredytów, ale od 2028 roku ma zastąpić WIBOR również w zaciągniętych zobowiązaniach.

K. PASZYK: SKOŃCZMY Z DEMONIZOWANIEM KREDYTU 0%