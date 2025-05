Raty kredytów w dół? Prezes ZBP prognozuje spadek WIBOR-u!

Czy raty Twojego kredytu hipotecznego w końcu spadną? Prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Białek, prognozuje dalszy spadek wskaźnika WIBOR, co ma przełożyć się na niższe raty kredytów dla kredytobiorców. Eksperci przewidują, że to nie koniec dobrych wiadomości i stopy procentowe mogą jeszcze pójść w dół. O ile mogą spaść raty kredytów?

Prezes Związku Banków Polskich (ZBP), Tadeusz Białek, przewiduje, że w najbliższych miesiącach wskaźnik WIBOR będzie kontynuował spadki, co bezpośrednio przełoży się na obniżenie rat kredytów hipotecznych. Jego zdaniem, rynek finansowy oczekuje dalszych decyzji o obniżeniu stóp procentowych, co dodatkowo wpłynie na notowania WIBOR-u.

Białek przypomniał, że WIBOR 3M, który jest ściśle powiązany ze stopami referencyjnymi banku centralnego, już zareagował na oczekiwania rynku, spadając z poziomu 5,85 proc. do 5,35 proc. jeszcze przed formalną obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). "Po formalnej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która obniżyła stopy o 50 punktów bazowych, WIBOR będzie dalej spadać" - powiedział Białek.

Prezes ZBP podkreślił, że na spadek WIBOR-u wpływają dwa czynniki. Po pierwsze, sama decyzja RPP o obniżce stóp procentowych. Po drugie, oczekiwania rynku na kolejne obniżki. "Spadnie być może - jak twierdzą eksperci - o łącznie 1 p.p. na koniec br., a obniżenie stawki WIBOR bezpośrednio wpływa na raty kredytów" - dodał Białek.

Według prezesa ZBP, aktualne wartości WIBOR 3M (5,25 proc.) i WIBOR 6M (5,02 proc.) wskazują na to, że rynek przewiduje dalsze obniżanie stóp procentowych w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy.

Jak spadek WIBOR-u wpłynie na wysokość rat kredytów hipotecznych? Białek wyjaśnił, że przy spadku wskaźnika WIBOR raty przykładowego kredytu hipotecznego na 400 tys. zł powinny spaść o kilkaset złotych miesięcznie do końca roku. "Przy spadku WIBOR-u 3M o 1 pp. w 2025 r. raty kredytów spadną średnio o ok. 7,5 proc." - wyliczył.

Oczekiwania rynku na dalsze obniżki stóp procentowych

Rynek finansowy z dużym prawdopodobieństwem oczekuje dalszych obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Świadczą o tym m.in. notowania wskaźnika WIBOR, które uwzględniają przyszłe decyzje RPP.

"Dziś wskaźnik WIBOR 3M wynosi 5,25 proc., zaś WIBOR 6M - 5,02 proc. Jego zdaniem wskazuje to jednoznacznie na dalsze przewidywane przez rynek obniżenie stóp procentowych w perspektywie kolejnych sześciu miesięcy" - powiedział prezes ZBP, Tadeusz Białek.

Analitycy Związku Banków Polskich (ZBP) przewidują, że w drugiej połowie roku można spodziewać się obniżki stóp procentowych o dodatkowe 50 punktów bazowych lub dwóch mniejszych obniżek po 25 pb. "Oczywiście w 2026 r. - o ile nie będzie jakichś zaburzeń związanych zwłaszcza z cenami energii, które będą powodować znaczący wzrost inflacji - stopy powinny konsekwentnie spadać" - dodał Białek.

Wpływ inflacji na przyszłe decyzje RPP

Mimo oczekiwań na dalsze obniżki stóp procentowych, przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) będą w dużej mierze zależeć od sytuacji inflacyjnej w Polsce. Prezes ZBP, Tadeusz Białek, zaznaczył, że wciąż inflacja nie mieści się w celu inflacyjnym NBP.

Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. +/- 1 pkt proc. Oznacza to, że inflacja powinna utrzymywać się w przedziale od 1,5 proc. do 3,5 proc. Tymczasem, według danych GUS, inflacja w kwietniu wyniosła 4,3 proc. rdr.

"Oczywiście w 2026 r. - o ile nie będzie jakichś zaburzeń związanych zwłaszcza z cenami energii, które będą powodować znaczący wzrost inflacji - stopy powinny konsekwentnie spadać" - powiedział prezes ZBP. Dodał jednak, że wzrost inflacji może pokrzyżować plany RPP dotyczące dalszego obniżania stóp procentowych.

Czym jest WIBOR i jak wpływa na kredyty?

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to wskaźnik referencyjny, który określa średnią wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Innymi słowy, jest to stawka, po jakiej banki pożyczają sobie nawzajem pieniądze. WIBOR jest podstawą do wyliczania oprocentowania wielu kredytów, w tym przede wszystkim kredytów hipotecznych. Oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się zazwyczaj z dwóch elementów: marży banku oraz wskaźnika WIBOR. Marża jest stała przez cały okres trwania umowy kredytowej, natomiast WIBOR jest zmienny i aktualizowany co 3 lub 6 miesięcy (w zależności od umowy).

W praktyce oznacza to, że jeśli WIBOR rośnie, to rośnie również oprocentowanie kredytu hipotecznego, a tym samym – wysokość raty. Z kolei spadek WIBOR-u powoduje obniżenie oprocentowania i raty kredytu.

QUIZ PRL. Jajko kontra mazurek. Sprawdź, jak dobrze znasz wielkanocne menu z PRL-u? Pytanie 1 z 15 Jakie jajko było i jest tradycyjnym składnikiem święconki wielkanocnej? Ugotowane na twardo Sadzone z bekonem i dżemem Z niespodzianką w środku (nie czekoladowe) Następne pytanie