Raty kredytów w końcu zaczną spadać! Kiedy obniży się WIBOR?

Raty pomału w dół

Jak wylicza Interia, o ile 7 listopada 2022 r., kiedy to trzymiesięczny WIBOR sięgnął poziomu 7,61 proc., było to już 2654 zł, to przy obecnym poziomie jest to 2550 zł. W tym przypadku początkowa rata, czyli jeszcze przy rekordowo niskich stopach, jakie wówczas mieliśmy, wynosiła 1334 zł. Jak zaznacza portal, oczywiście to, kiedy poszczególnym kredytobiorcom zmieni się rata, zależy od tego, kiedy mają aktualizację (zazwyczaj co trzy miesiące), więc jeśli ktoś miał ją np. w listopadzie, to musi poczekać na kolejną.

Według portalu w niedalekiej perspektywie WIBOR zostanie zastąpiony wskaźnikiem WIRON. Dla posiadaczy kredytów kluczowe jest to, jak ich raty będą się zachowywały w kolejnych miesiącach. Opublikowane dziś ostateczne dane o inflacji za listopad (GUS zrewidował odczyt z 17,4 do 17,5 proc.) nie zmieniły nastawienia analityków.

"Niewielkie różnice w opublikowanych danych inflacyjnych wobec szacunku flash nie zmieniają naszej oceny procesów inflacyjnych oraz perspektyw dla krajowej polityki pieniężnej (koniec podwyżek, a obniżki możliwe pod koniec 2023 r.) - ocenia Interia. Jak informuje Interia, coraz większa grupa kredytobiorców przestaje spłacać kredyty. Między majem a październikiem 2022 roku w opóźnienia przekraczające 90 dni wpadło nieco ponad 9 tys. kredytów hipotecznych na kwotę 2,238 mld zł.

