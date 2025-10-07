- RegioJet weszło do Polski 18 września 2025, oferując pilotażowe kursy Kraków–Warszawa, planowy rozkład ruszy 14 grudnia 2025.
- Firma zatrudni do 300 Polaków, oferując wysokie wynagrodzenia (np. maszynista do 16 000 PLN brutto) i szkolenia.
- Pasażerowie mogą liczyć na atrakcyjne ceny, darmową kawę i catering dostarczany do miejsca.
- RegioJet będzie konkurencją dla PKP Intercity, dążąc do niższych cen i lepszej jakości usług.
RegioJet Polska – start pierwszych połączeń kolejowych
Czeski przewoźnik RegioJet wjechał na polskie tory 18 września 2025. Pierwsze kursy pilotażowe na trasie Kraków–Warszawa potrwają około 30 minut dłużej niż standardowe, a ich głównym celem jest przedstawienie marki RegioJet w Polsce oraz intensywna rekrutacja.
Rozkład jazdy i nowe trasy RegioJet
Pełny rozkład jazdy RegioJet Polska ruszy 14 grudnia 2025. Obejmie on połączenia: Warszawa–Poznań, Kraków–Warszawa–Gdynia oraz międzynarodową trasę Warszawa–Ostrawa–Praga. Do tego czasu bilety będą dostępne na stronie regiojet.pl i w aplikacji mobilnej, a później także w punktach sprzedaży w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Od 1 kwietnia 2026 pociągi RegioJet będą kursować zgodnie z planowym rozkładem, a czasy przejazdu zrównają się z ofertą EIP.
RegioJet – praca w Polsce i wysokie wynagrodzenia
Firma będzie zatrudniać głównie Polaków i płacić podatki w kraju. Wynagrodzenie doświadczonego maszynisty ma sięgać około 16 000 zł brutto miesięcznie. Rekrutacja obejmuje też młodych kandydatów na stanowiska stewardów i baristów. Przewoźnik planuje także akademię, która umożliwi przekwalifikowanie kierowców autobusów na pracowników kolei.
Komfort podróży i ceny biletów RegioJet
Podróżni mogą liczyć na atrakcyjne ceny biletów, zwłaszcza w fazie pilotażowej. RegioJet bilety będą tańsze od oferty konkurencji, a catering dostarczany prosto do miejsca pasażera. W trzech z czterech klas dostępna będzie bezpłatna kawa – espresso, cappuccino czy latte. W pociągach znajdzie się aż 8 członków załogi, co podniesie standard obsługi.
Prywatny przewoźnik kontra PKP Intercity
RegioJet działa w trybie open access, czyli na własne ryzyko, bez dotacji państwowych. Dzięki temu będzie realną konkurencją dla PKP Intercity, co powinno przełożyć się na niższe ceny i wyższą jakość usług. RegioJet, w całości należący do Radima Jančury, to największy prywatny przewoźnik kolejowy w Europie Środkowej. Firma zatrudnia prawie 2000 osób i obsługuje rocznie ponad 13 milionów pasażerów. Po sukcesach na rynkach czeskim, słowackim, austriackim i węgierskim, kolejnym krokiem jest ekspansja na polski rynek kolejowy.