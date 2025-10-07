RegioJet weszło do Polski 18 września 2025, oferując pilotażowe kursy Kraków–Warszawa, planowy rozkład ruszy 14 grudnia 2025.

Firma zatrudni do 300 Polaków, oferując wysokie wynagrodzenia (np. maszynista do 16 000 PLN brutto) i szkolenia.

Pasażerowie mogą liczyć na atrakcyjne ceny, darmową kawę i catering dostarczany do miejsca.

RegioJet będzie konkurencją dla PKP Intercity, dążąc do niższych cen i lepszej jakości usług.

RegioJet Polska – start pierwszych połączeń kolejowych

Czeski przewoźnik RegioJet wjechał na polskie tory 18 września 2025. Pierwsze kursy pilotażowe na trasie Kraków–Warszawa potrwają około 30 minut dłużej niż standardowe, a ich głównym celem jest przedstawienie marki RegioJet w Polsce oraz intensywna rekrutacja.

Rozkład jazdy i nowe trasy RegioJet

Pełny rozkład jazdy RegioJet Polska ruszy 14 grudnia 2025. Obejmie on połączenia: Warszawa–Poznań, Kraków–Warszawa–Gdynia oraz międzynarodową trasę Warszawa–Ostrawa–Praga. Do tego czasu bilety będą dostępne na stronie regiojet.pl i w aplikacji mobilnej, a później także w punktach sprzedaży w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Od 1 kwietnia 2026 pociągi RegioJet będą kursować zgodnie z planowym rozkładem, a czasy przejazdu zrównają się z ofertą EIP.

RegioJet – praca w Polsce i wysokie wynagrodzenia

Firma będzie zatrudniać głównie Polaków i płacić podatki w kraju. Wynagrodzenie doświadczonego maszynisty ma sięgać około 16 000 zł brutto miesięcznie. Rekrutacja obejmuje też młodych kandydatów na stanowiska stewardów i baristów. Przewoźnik planuje także akademię, która umożliwi przekwalifikowanie kierowców autobusów na pracowników kolei.

Komfort podróży i ceny biletów RegioJet

Podróżni mogą liczyć na atrakcyjne ceny biletów, zwłaszcza w fazie pilotażowej. RegioJet bilety będą tańsze od oferty konkurencji, a catering dostarczany prosto do miejsca pasażera. W trzech z czterech klas dostępna będzie bezpłatna kawa – espresso, cappuccino czy latte. W pociągach znajdzie się aż 8 członków załogi, co podniesie standard obsługi.

Prywatny przewoźnik kontra PKP Intercity

RegioJet działa w trybie open access, czyli na własne ryzyko, bez dotacji państwowych. Dzięki temu będzie realną konkurencją dla PKP Intercity, co powinno przełożyć się na niższe ceny i wyższą jakość usług. RegioJet, w całości należący do Radima Jančury, to największy prywatny przewoźnik kolejowy w Europie Środkowej. Firma zatrudnia prawie 2000 osób i obsługuje rocznie ponad 13 milionów pasażerów. Po sukcesach na rynkach czeskim, słowackim, austriackim i węgierskim, kolejnym krokiem jest ekspansja na polski rynek kolejowy.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.