Auto zarejestrujesz przez telefon

To może być duże ułatwienie dla kierowców. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że już wkrótce Polacy będą mogli rejestrować pojazdy bez wychodzenia z domu. Wszystko ma odbywać się elektronicznie, za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

– Od 2027 roku Polacy będą mogli rejestrować pojazdy w pełni elektronicznie, bez wychodzenia z domu – zapowiedział wicepremier podczas konferencji „Cyfrowy Samorząd” w Warszawie.

Zgodnie z zapowiedzią nie trzeba będzie osobiście odbierać dokumentów i tablic w urzędzie. Mają one trafiać do właściciela za pośrednictwem kuriera.

Koniec kolejek po tablice i dokumenty?

Dla kierowców oznaczałoby to mniej formalności i oszczędność czasu. Dziś rejestracja samochodu wiąże się z koniecznością dopełnienia określonych procedur urzędowych. Nowe rozwiązanie ma pozwolić załatwić sprawę przez internet.

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że Polska może być pierwszym krajem w Europie, który zaoferuje taką usługę w pełni elektronicznie, wraz z dostawą tablic i dowodu rejestracyjnego.

Na razie jest to zapowiedź planowanych zmian. Gawkowski poinformował, że rząd ma w najbliższym czasie przyjąć projekt przepisów umożliwiających uruchomienie usługi. Szczegółowe zasady korzystania z nowego rozwiązania będą zależały od ostatecznego kształtu regulacji.

Urzędy bez papieru do 2035 roku

Elektroniczna rejestracja pojazdów to część szerszego planu cyfryzacji administracji. Minister przypomniał, że zgodnie ze Strategią cyfryzacji Polski, przyjętą w czerwcu 2026 roku, administracja rządowa i samorządowa ma działać bez papieru do 2035 roku.

Resort chce rozwijać między innymi e-urzędy, poprawiać cyberbezpieczeństwo i zwiększać kompetencje cyfrowe pracowników administracji. W ostatnich miesiącach zorganizowano 16 regionalnych spotkań z przedstawicielami samorządów. Konsultacje mają być kontynuowane również w 2027 roku.

Analitycy zaznaczają, że z roku na rok ma być mniej dokumentów, mniej wizyt w urzędach i więcej spraw, które będzie można załatwić z domu. Jeśli zapowiedzi zostaną zrealizowane, rejestracja auta będzie kolejną ważną usługą dostępną przez telefon.

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