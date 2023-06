Wydatki budżetu państwa wzrosną o ok. 20,8 mld zł. Na co rząd wyda te pieniądze?

Wyjeżdżając na wakacje warto zabrać ze sobą umowę, program imprezy, katalog oraz warunki uczestnictwa. Pomoże to nam w udowodnieniu, że biuro podróży nie wywiązało się ze swoich zobowiązań. Jeżeli pobytu stwierdzisz wadliwe wykonywanie umowy np., gdy zakwaterowano cię w hotelu innym niż wskazany w umowie, od razu zawiadom o tym biuro turystyczne - ustnie lub na piśmie, w zależności od istniejących możliwości. Niezależnie od zawiadomienia składanego w trakcie pobytu, możesz złożyć reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania w zależności od określanej wielkości szkody. Reklamacji podlegają wszystkie elementy opisane w umowie, m.in. zakwaterowanie, transport oraz wyżywieniem.

Reklamacja - możesz żądać odszkodowania

Biuro podróży nie może odmówić przyjęcia reklamacji. W reklamacji trzeba określić wysokość odszkodowania, a to może sprawiać trudności, bo nie ma żadnych reguł co do jego wysokości. Może ci pomóc tzw. karta frankfurcka – wysokość odszkodowania, którego możemy żądać za konkretne uchybienia biura podróży jest tam określona w procentach ceny, którą zapłaciliśmy za wycieczkę. W reklamacji trzeba dokładnie opisać wszystkie niedociągnięcia organizatora i wady wyjazdu. Warto dołączyć jak najwięcej dowodów świadczących o niedotrzymaniu lub niewłaściwym wykonaniu umowy przez biuro podróży – zdjęć, oświadczeń innych osób, kopii rachunków.

Jaki masz czas na złożenie reklamacji?

Reklamacja musi zostać złożona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Najlepiej zrobić to na piśmie, choć jest możliwe zgłoszenie reklamacji także ustnie, czy elektronicznie. W sytuacji, gdy organizator turystyki odmawia uwzględnienia reklamacji, musi szczegółowo uzasadnić swą odmowę. Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie w terminie 30 dni od daty jej złożenia lub w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej w przypadku, gdy reklamacje złożono w czasie trwania tej imprezy, przyjmuje się, że reklamacja została przez niego uznana za uzasadnioną.

Do kogo można zwrócić się o pomoc w przypadku sporu z biurem podróży?

Warto szukać pomocy u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Do zadań rzeczników konsumentów należą w szczególności zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Ewentualne nieprawidłowości dotyczące świadczenia usług turystycznych można zgłaszać także do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce siedziby organizatora

Kiedy możesz domagać się zadośćuczynienia?

Oprócz odszkodowania za straty majątkowe, możemy również domagać się zadośćuczynienia. To swego rodzaju rekompensata za szkody niematerialne (np. stres, nerwy, straty moralne) związane ze zmarnowanym urlopem. Starając się o zadośćuczynienie nie musimy udowadniać – jak w przypadku odszkodowania - że ponieśliśmy określoną szkodę majątkową, tylko wykazać, że z winy biura podróży mamy zmarnowane wakacje

