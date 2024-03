Rekompensaty dla emerytów z emeryturami czerwcowymi

Emerytury w Polsce. Co z emeryturami czerwcowymi?

Duża grupa emerytów czeka na rekompensaty. W listopadzie 2023 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że sposób naliczania tzw. emerytur czerwcowych jest niezgodny z konstytucją. Zatem seniorom, którzy znaleźli się w tej grupie należałaby się rekompensata. Jednak cały czas jej nie ma. A o jakich kwotach mowa? Są osoby, które miesięcznie dostawały nawet 300 zł mniej niż tak naprawdę im się należało. Seniorzy czekają teraz na krok rządu Tuska w tej sprawie. Z informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad rozwiązaniem problemu. Eksperci cytowani przez dziennik podkreślają, że do szybkiej wypłaty rekompensat potrzebne byłyby konkretne zmiany ustawowe. Jeśli tych nie będzie, to trzeba będzie szukać rozwiązań w przepisach już istniejących. A takiej opcje istnieją. Ekspert cytowany przez dziennik wskazuje na art. 114 ust. 1 ustawy emerytalnej (tekst jedn. DzU z 2023 r., poz. 1251). Przepis ten pozwala na ponowne ustalenie prawa do świadczenia lub jego wysokości, pod warunkiem spełnienia zawartych w nim przesłanek. "W sprawie zakończonej prawomocną decyzją organ rentowy może uchylić ją lub zmienić i ponownie ustalić prawo do świadczeń (lub ich wysokość), jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawnione będą okoliczności istniejące przed jej wydaniem, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Obowiązujące przepisy

Jest też inne wyjście z sytuacji. Tym razem chodzi o przepis, który wskazuje na błędy organu rentowego, którego skutki ponosi emeryt. W tej puli owych błędów znajduje się każda wadliwość decyzji niezależnie od tego, czy jest ona skutkiem zaniedbania, pomyłki czy wadliwej legislacji.

Co zatem mogą zrobić seniorzy - poza bezczynnym oczekiwaniem na nowe regulacje? Warto już złożyć wniosek o przeliczenie świadczenia, do czego ma prawo każdy emeryt, z powołaniem się na wspomniany wyrok TK.

