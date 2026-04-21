KGHM Polska Miedź zajmuje drugie miejsce na świecie w produkcji srebra i jest liderem pod względem największych kopalń srebra.

Srebro w KGHM produkowane jest w Hucie Miedzi Głogów, gdzie odzyskuje się je z tzw. "czarnego błota" (szlamu anodowego) powstającego przy elektrorafinacji miedzi.

Spółka oferuje srebro w formie granulatu dla przemysłu oraz sztabek dla instytucji finansowych.

Srebro jest kluczowym surowcem w nowoczesnej gospodarce, wykorzystywanym w elektronice, energetyce, medycynie i jubilerstwie, a KGHM jest również czołowym producentem miedzi.

Produkcja srebra w KGHM w światowym rankingu

KGHM Polska Miedź znalazł się na drugim miejscu globalnego zestawienia największych producentów srebra według raportu „World Silver Survey 2026”. Wyżej uplasowała się jedynie meksykańska firma Fresnillo. Jednocześnie polska spółka zajęła pierwszą pozycję w kategorii największych kopalń srebra na świecie.

- „To nie jest jednorazowy sukces, tylko efekt konsekwentnie budowanej przewagi operacyjnej i technologicznej. KGHM od lat rozwija model, który pozwala nam maksymalnie wykorzystywać potencjał naszych zasobów i utrzymywać pozycję w globalnej czołówce producentów metali nieżelaznych, w tym srebra” – skomentował ranking „World Silver Survey 2026” prezes KGHM Polska Miedź Remigiusz Paszkiewicz.

Jak powstaje srebro w KGHM

Produkcja srebra w KGHM odbywa się głównie w Hucie Miedzi Głogów, gdzie od 1993 roku funkcjonuje Wydział Metali Szlachetnych. Proces opiera się na odzyskiwaniu metali obecnych w rudzie miedzi.

„Znajdują się one w tzw. +czarnym błocie+, czyli szlamie anodowym powstającym podczas elektrorafinacji miedzi. Po zakończeniu procesu produkcji srebro metaliczne w postaci granulatu oraz gąsek (sztabek) ma zawartość Ag 99,99 proc.” – zaznaczono w komunikacie.

Spółka oferuje srebro w formie granulatu dla przemysłu oraz sztabek dla instytucji finansowych. Od lipca 2025 roku dostępne są także mniejsze sztabki – od 1 uncji do 1000 gramów.

Znaczenie srebra w gospodarce

Srebro znajduje szerokie zastosowanie w nowoczesnej gospodarce – od elektroniki i energetyki, przez medycynę, po jubilerstwo. Szacuje się, że przemysł zużywa około 58 proc. światowej produkcji tego metalu. W 2025 roku globalna produkcja górnicza przekroczyła 26 tys. ton.

Pozycja KGHM na rynku metali

Grupa KGHM Polska Miedź należy również do czołowych producentów miedzi na świecie, plasując się w pierwszej dziesiątce. Spółka posiada aktywa w Polsce, USA, Chile i Kanadzie, a jej największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa z udziałem 31,79 proc.

PTNW - Miłosz Bembinow