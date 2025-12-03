Rekord w PPK! Ale wielu Polaków i tak wcześniej wypłaca pieniądze

Na koniec października aktywa netto w PPK osiągnęły 42,60 mld zł, co stanowi rekordowy miesięczny wzrost o 1,78 mld zł.

Uczestnicy PPK, którzy oszczędzają od grudnia 2019 roku, mogą liczyć na zyski od 138 do nawet 198 proc. w zależności od funduszu.

Wcześniejsza wypłata środków z PPK wiąże się z utratą dopłat państwa, części wpłat pracodawcy i podatkiem Belki.

Rekordowy rok dla PPK. Wielu Polaków może kusić sięgnięcie po środki na świąteczne wydatki

Świąteczne wydatki zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi pokusa sięgnięcia po dodatkowe środki. Dla wielu osób Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mogą wydawać się łatwym rozwiązaniem na podreperowanie budżetu.

Z najnowszych danych wynika, że Pracownicze Plany Kapitałowe cieszą się coraz większą popularnością, a zgromadzone w nich środki rosną w imponującym tempie. "Rzeczpospolita" informuje, że na koniec października łączna wartość aktywów netto zgromadzonych w PPK osiągnęła 42,60 mld zł, co stanowi rekordowy miesięczny wzrost o 1,78 mld zł.

PFR Portal PPK wyliczył, że osoby, które systematycznie oszczędzają w PPK, mogą liczyć na atrakcyjne zyski. Przykładowo, uczestnik programu, który oszczędza w nim od grudnia 2019 roku i zarabia 5300 zł do końca 2023 roku oraz 7000 zł miesięcznie od początku 2024 roku, może osiągnąć zysk od 138 do nawet 198 proc. To oznacza, że na jego rachunku może znajdować się od 11 380 zł do 16 420 zł więcej, niż sam wpłacił do programu. Najwyższy średni zysk osiągnęły FDZ z datą 2050, 2055 i 2060.

Wcześniejsza wypłata środków z PPK – co tracisz?

Mimo kuszących zysków, eksperci odradzają wcześniejsze wypłaty pieniędzy z PPK. Członkini zarządu PFR Portal PPK, Marta Damm-Świerkocka, podkreśla w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że taka decyzja wiąże się z utratą części zgromadzonych środków. Wypłacając pieniądze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, tracimy wszystkie dopłaty państwa, a 30 proc. wpłat pracodawcy zostaje przekazane do ZUS jako składka emerytalna uczestnika programu. Dodatkowo, od zysków kapitałowych zostanie naliczony 19-procentowy podatek Belki.

Ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll, Oskar Sobolewski w rozmowie z "Rz", zwraca uwagę, że do PPK warto podchodzić długoterminowo. Wycofywanie pieniędzy w doraźnych sytuacjach, takich jak święta, może okazać się nieopłacalne. Wyjątkiem jest sytuacja poważnego zachorowania, która została przewidziana w ustawie o PPK. W takim przypadku wypłata środków jest uzasadniona i może pomóc w pokryciu kosztów leczenia.

PTNW - Modzelewski